Hamas'tan terör devletine karşı 'Aksa Tufanı' operasyonu: Ölen İsraillilerin sayısı 250'ye yükseldi

Aksa Tufanı operasyonu
Hamas tarafından işgalci İsrail'e karşı başlatılan 'Aksa Tayfunu' operasyonunda ölen İsraillilerin sayısının 250'ye yükseldiği bildirildi.
İsrail merkezli Kanal 13 televizyonunun haberine göre, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı "Aksa Tufanı" isimli saldırıda ölü sayısı 250'ye yükseldi.
Saldırıda 1100 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.
İsrail'in saldırılarında 232 kişi hayatını kaybetti
Öte yandan İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının da 232'ye ulaştığı bildirildi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından,"Aksa Tufanı" saldırısının ardından Filistin tarafındaki can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 232 kişinin yaşamını yitirdiği, 1697 kişinin yaralandığı belirtildi.
Can kayıplarının olduğu bölgelere ilişkin ise bilgi verilmedi.
İsrail'e 150 roket atıldı
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde çok katlı bir binanın vurulması üzerine Tel Aviv yönüne 150 roket atıldığını duyurdu.
Fırlatılan roketlerin ardından Gazze Şeridi'nin çevresindeki İsrail kentleri ve yerleşim yerleriyle başkent Tel Aviv'de saldırı sirenleri çaldı.
İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe'nin Gazze'den fırlatılan roketleri havada imha etmesi sonucu Kudüs semalarında şiddetli patlama sesleri duyuldu.
Haaretz gazetesinin haberine göre, Gazze'den atılan bir roketin Tel Aviv kentinde bir binaya isabet etmesi sonucu bina çöktü.
İsrail sivil savunma ekipleri, enkazdan iki kişiyi kurtardı.
Tel Aviv çevresindeki Holon, Bat Yam ve Givatayim yerleşim yerlerine de roket isabet ettiği belirtildi.