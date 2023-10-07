İşgalci İsrail'den Hamas itirafı: Askeri okullarda okutulacak başarı

Terör devleti İsrail'in Filistinlilere yönelik devam zulmüne daha fazla sessiz kalamayan Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir saldırı başlattı.

Operasyon kapsamında Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girdi.

Yaşanan saldırı ve çatışmaların sonucu İsrail'de hayatını kaybedenlerin sayısının 100'e yükseldiği, yaralıların 1000'i geçtiği bildirilirken, İzzeddin El Kassam Tugayları sınırda bazı İsrail askerlerini esir aldı, tankları ele geçirdi.

Terör devletine darbe vuran operasyonlara ilişkin ise İsrail'den tarihi bir itiraf geldi.

"Uzun yıllar askeri okullarda okutulacak başarı"

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi eski Başkan Yardımcısı Eran Etzion, Hamas'ın başlattığı "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı operasyon ile İsrail'e ağır, stratejik ve tarihi bir darbe indirdiğini söyledi.

Hiçbir askeri müdahalenin ne kadar kapsamlı olursa olsun, çarkı geriye döndürmeyeceğini ve belirleyici gerçeği açıklayamayacağını ifade eden Etzion, operasyonun uzun yıllar askeri okullarda okutulacak dahiyane bir hamle olduğunu vurguladı.

Etzion sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir askeri müdahale, ne kadar kapsamlı olursa olsun, çarkı geriye döndürmeyecek ve belirleyici gerçeği açıklamayacaktır: Hamas İsrail'e ağır, stratejik ve tarihi bir darbe indirmiştir.

Uzun yıllar askeri okullarda okutulacak olan bu dahiyane hamleyi, mevcut Netanyahu hükümetinin ve daha önceki Netanyahu hükümetlerinin politikaları sayesinde gerçekleştirebildi."





שום תגובה צבאית, נרחבת ככל שתהיה, לא תחזיר את הגלגל לאחור ולא תימחה את העובדה המכרעת - חמאס היכה את ישראל מכה קשה, אסטרטגית, היסטורית.

הוא הצליח לבצע את המהלך המבריק הזה, שיילמד בבתי ספר צבאיים עוד שנים רבות, בגלל מדיניות ממשלת נתניהו הנוכחית, וממשלות נתניהו הקודמות, וגם בגלל — Eran Etzion ערן עציון (@eranetzion) October 7, 2023







