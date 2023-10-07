Hamas işgalci İsrail'e karşı 'Aksa Tufanı' isimli operasyon başlattı: 20 dakikada 5 bin roket fırlatıldı

Hamas'ın silahlı kanadı Izzeddin Kassam, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" isimli bir operasyon başlattıklarını duyurdu. Hamas'ın askeri kanadı, operasyonun ilk 20 dakikasında Gazze'den İsrail'e 5 bin roket ateşlediklerini de belirtti.





İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplar, birçok noktadan İsrail'e doğru onlarca roket attı.









Söz konusu roketlerden bazıları, İsrail ordusuna ait "Demir Kubbe" hava savunma sistemlerince imha edildi.





İsrail ordusu, İsrail'in orta kesimleri ile Tel Aviv bölgesindeki siren sistemlerinin aktif hale getirildiğini duyurdu.





Ordu, Gazze sınırı yakınlarındaki yerleşimcilerden güvenlik tehlikesi nedeniyle evlerinden çıkmamalarını istedi.









Bir çok bölgede siren sesleri duyuldu





İsrail medyası da Tel Aviv'in de aralarında bulunduğu birçok bölgede siren seslerinin duyulduğunu aktardı.





İsrail basınına göre atılan roketlerden bazıları Askalan (Aşkelon), Usdud (Aşdod) kentlerine isabet etti.





Gazze Şeridi'ndeki Filistin Eğitim ve Öğretim Bakanlığından yapılan açıklamada da Gazze Şeridi'ndeki tüm okullarda ikinci bir duyuruya kadar eğitime ara verildiği duyuruldu.









“Savaş durumu alarmı' ilan edildi





İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail’e yönelik başlatılan saldırıların ardından İsrail ordusundan yapılan açıklamada, “Savaş durumu alarmı ilan ediyoruz. Son 1 saat içerisinde Gazze’den İsrail’e çok büyük ölçekte roket saldırıları başladı ve teröristler birkaç farklı noktadan İsrail’e sızdı. Sınıra yakın bölgelerdeki halkımıza korunaklı bölgelere yakın durmaları talimatı veriyoruz” ifadelerine yer verildi.









İsrail ordu sözcülüğünden yapılan bir diğer yazılı açıklamada da Hamas'ın roket fırlatma ve İsrail içine sızmayı içeren kapsamlı bir operasyon başlattığını duyurdu. İsrail ordusu, vatandaşlarından talimatlara uymasını talep etti.





Silahlı grup, Sderot kentinde polis merkezini ele geçirdi





Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden çıkan silahlı grup, yakınlardaki Sderot kentinde bir polis merkezini ele geçirdi.





İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Gazze'den İsrail bölgelerine sızan silahlı grup, Sderot kentinde bir polis merkezini ele geçirdi. İsrail ordusunun silahlı gruplarla çatışmaya girdiği ve yaralılar olduğu bildirildi. İsrail ordusu, Sderot kentinin girişinde yolları kapattı.









İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi etrafında 80 kilometre yarıçapındaki bölgeyi askeri alan ilan etti.





İsrail'deki Kanal12 televizyonunun haberine göre, Gazze'den 4 ayrı Filistinli silahlı grup çevredeki yerleşim yerlerine girdi.





Sosyal medyada, Gazze'den İsrail bölgelerine sızan silahlı grupların yerleşim alanlarında çatışmaya girdiği, yaralı İsraillilerin olduğuna ilişkin görüntüler paylaşıldı.









Bazı İsrail askerlerinin ölü ve yaralı olarak Gazze Şeridi’ne götürüldüğü iddia edildi





Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından Gazze Şeridi çevresindeki İsrail bölgelerine başlatılan saldırının ardından öldürülen ve yaralanan bazı İsrail askerlerinin Gazze Şeridi’ne götürüldüğü ileri sürüldü.





Filistinlilere ait sosyal medya hesaplarında, İzzeddin el-Kassam Tugayları mensupları tarafından öldürülen ve yaralı olarak ele geçirilen bazı İsrail askerlerinin görüntüleri paylaşıldı.





Görüntülerde, araçlarla Gazze Şeridi’ne getirilen ölü ve yaralı askerlerin başında toplanan Filistinlilerin slogan atarak sevinç gösterilerinde bulunduğu görüldü.





Öte yandan Hamas, sosyal medya hesaplarından İzzeddin el-Kassam Tugayları mensuplarının, bir İsrail askeri kışlasına düzenledikleri baskına ilişkin görüntüleri paylaştı.









İzzeddin el-Kassam Tugayları Komutanı Muhammed ed-Dayf, bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli bir operasyon başlattıklarını duyurmuştu. Dayf, operasyonun ilk aşamasında 5 bin roket ve havan fırlattıklarını belirtmişti.





İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberinde de, Gazze'den İsrail bölgelerine sızan silahlı bir grubun, Sderot kentinde bir polis merkezini ele geçirdiği, İsrail ordusunun silahlı gruplarla çatışmaya girdiği ve yaralılar olduğu bildirilmişti.





İsrail’de 5 kişi öldü





Gazze Şeridi’nden fırlatılan roketler nedeniyle İsrail’in farklı noktalarından siren sesleri yükseldi. İsrail Ulusal Acil Servisi (MDA) Gderot bölgesindeki Kfar Aviv’de 70 yaşlarındaki kadının hayatını kaybettiğini açıkladı. İsrail’in güneyindeki Kuseife’nin belediye başkanı Abdülaziz Nassara ise İsrail medyasına yaptığı açıklamada, roketli saldırı sonucu en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını belirtti.





'İsrail, bu savaşı kazanacak'





İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "Hamas, bu sabah büyük bir hata yaptı ve İsrail’e karşı savaş başlattı. İsrail Savunma Kuvvetleri, tüm sızma noktalarında düşmanla savaşıyor. İsrail, bu savaşı kazanacak" dedi.









İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: "İsrail zor bir zamandan geçiyor"





İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail'in zor bir dönemden geçtiğini belirtti.





Herzog, abluka altındaki Gazze Şeridi’nden İsrail’e yönelik başlatılan saldırıların ardından X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.





"İsrail zor bir zamandan geçiyor." ifadesini kullanan Herzog, İsraillilere ordu güçlerinin talimatlarını dinleme, karşılıklı güven ve sükunet gösterme çağrısında bulundu.





İsrail Dışişleri Bakanlığı da X sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.





Açıklamada, "Hamas'ın sızma operasyonuyla bir saldırı altında oldukları ve kendilerini korumak için her şeyi yapacakları" ifade edildi.





İsrail Başbakanlığı da yerel saatle 13.00'te Tel Aviv'de güvenlik kabinesinin toplanacağını duyurdu.















