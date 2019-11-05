Hava kirliliği had safhada: Tac Mahal'in kapısına hava filtreleri kuruldu Hindistan basınındaki haberlere göre, Agra Belediyesinde mühendis R.K. Rathi, Tac Mahal'in kapısına iki hava filtresi yerleştirdiklerini açıklayarak, "Hava kirliliğiyle mücadele etmek ve her gün burayı ziyaret eden turistlere yardım sağlamak için bu önlemleri alıyoruz" dedi.

Haber Merkezi 05 Kasım 2019, 15:20 Son Güncelleme: 05 Kasım 2019, 16:10 AA