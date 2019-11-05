Hava kirliliği had safhada: Tac Mahal'in kapısına hava filtreleri kuruldu
Hindistan basınındaki haberlere göre, Agra Belediyesinde mühendis R.K. Rathi, Tac Mahal'in kapısına iki hava filtresi yerleştirdiklerini açıklayarak, "Hava kirliliğiyle mücadele etmek ve her gün burayı ziyaret eden turistlere yardım sağlamak için bu önlemleri alıyoruz" dedi.
Babür Sultanı Şah Cihan'ın eşi Mümtaz Mahal'in ölümünün ardından inşa ettirdiği, yeryüzündeki en gözde anıt mezarlardan Tac Mahal, Hindistan'ın sembollerinden biri olmasının yanı sıra UNESCO dünya mirası içinde yer alıyor.
Ülkenin en çok yerli ve yabancı turist çeken cazibe merkezlerinden olan anıt mezar, Hindistan Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2018'de 6 buçuk milyon kişi tarafından ziyaret edildi.