Dünya Hava kirliliği had safhada Tac Mahalin kapısına hava filtreleri kuruldu
ASYA

Hava kirliliği had safhada: Tac Mahal'in kapısına hava filtreleri kuruldu

Hindistan basınındaki haberlere göre, Agra Belediyesinde mühendis R.K. Rathi, Tac Mahal'in kapısına iki hava filtresi yerleştirdiklerini açıklayarak, "Hava kirliliğiyle mücadele etmek ve her gün burayı ziyaret eden turistlere yardım sağlamak için bu önlemleri alıyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Tac Mahal girişine hava filtresi eklendi.
Tac Mahal girişine hava filtresi eklendi.

Hindistan'ın Agra kentinde bulunan Tac Mahal'in kapısına, hava kirliliğiyle mücadele için iki hava filtresi kurulduğu bildirildi.

Hindistan’da son 3 yılın en yoğun hava kirliliği: Halk ülkeyi terk etmek istiyor
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Hindistan’da son 3 yılın en yoğun hava kirliliği: Halk ülkeyi terk etmek istiyor
  • Son birkaç gündür kuzeydeki eyaletlerde yaşanan hava kirliliğinden ötürü Agra yönetiminin böyle bir önlem aldığı belirtiliyor.

Ülkenin en önemli sembollerinden Tac Mahal'in kapısına yerleştirilen hava filtreleri aracılığıyla, anıt mezarın çevresindeki hava kalitesinin yüksek düzeyde tutulması hedefleniyor.

Hindistan’daki hava kirliliği sebebiyle acil durum ilan edildi: Dışarıdaki aktiviteler yasak
FOTOĞRAF 6
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Hindistan Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Otoritesi'nin uyarıları sonrası, ülke genelinde Salı gününe kadar okulların kapanmasına ve dışarıdaki aktivitelerin yasaklanmasına karar verildi.
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Otorite Başkanı Bhure Lal, başkent Yeni Delhi, Haryana, Racastan ve Uttar Pradeş yönetimlerine yaptığı uyarıda, “Yeni Delhi ve komşu bölgelerindeki hava kalitesi dün gece oldukça kötüleşti ve şu an oldukça ciddi bir duruma ulaştı.
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Bu şartların özellikle çocuklar olmak üzere halk üzerinde ciddi olumsuz etkilere sebep olması ihtimaline karşılık, bu durumu halk sağlığına yönelik bir acil durum olarak değerlendirmeliyiz” dedi.
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Hindistan’daki hava kirliliği sebebiyle acil durum ilan edildi: Dışarıdaki aktiviteler yasak
Hindistan'daki yoğun hava kirliliği sebebiyle Hindistan'da halkın korunması için acil durumu ilan edildi.

Bir yılda 6 buçuk milyon kişi ziyaret ediyor

Babür Sultanı Şah Cihan'ın eşi Mümtaz Mahal'in ölümünün ardından inşa ettirdiği, yeryüzündeki en gözde anıt mezarlardan Tac Mahal, Hindistan'ın sembollerinden biri olmasının yanı sıra UNESCO dünya mirası içinde yer alıyor.

Ülkenin en çok yerli ve yabancı turist çeken cazibe merkezlerinden olan anıt mezar, Hindistan Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2018'de 6 buçuk milyon kişi tarafından ziyaret edildi.

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