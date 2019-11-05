Dünya Hindistanda son 3 yılın en yoğun hava kirliliği Halk ülkeyi terk etmek istiyor
ASYA

Hindistan’da son 3 yılın en yoğun hava kirliliği: Halk ülkeyi terk etmek istiyor

Hindistan’da son 3 yılın en yoğun hava kirliliği: Halk ülkeyi terk etmek istiyor

Hindistan’da hava kirliliği kritik noktaya ulaştı. Son 3 yılın en yoğun hava kirliliğinin yaşandığı Hindistan’da yetkililer ‘dışarı çıkmayın’ uyarılarını sürdürüyor.

Haber Merkezi IHA
Hindistan'da hava kirliliğinden dolayı göz gözü görmüyor.
Hindistan'da hava kirliliğinden dolayı göz gözü görmüyor.

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de hava kirliliği sağlığı tehdit eden seviyelere ulaştı. Son 3 yılın en yoğun hava kirliliğinin yaşandığı başkent Yeni Delhi’de yetkililer, nefes almada güçlük ve gözlerde yanmaya neden olan kirlilik nedeniyle halkı uyarmaya devam ediyor.

  • Yetkililer, acil güvenlik önlemleri kapsamında geçtiğimiz günlerde trafiğe çıkan araç sayısını azaltıp, tek ve çift plaka uygulamasına geçti.

Hindistan'da hava kirliliği had safhada.

Yeni Delhi’de her yıl Kasım ve Aralık aylarında çiftçilerin tarlalarını temizlemek için anız yakması da bu dönemde hava kirliliğinin üst seviyelere ulaşmasının ana nedenlerinden biri olarak gösteriliyor. Ülkenin kuzeyindeki 2 milyondan fazla çiftçi, her yıl 23 milyon ton anız yakıyor. Diğer yandan Diwali Işık Festivali’nde ateşlenen havai fişekler nedeniyle kentteki hava kirliliği üst seviyelere çıkıyor.

Hindistan’daki hava kirliliği sebebiyle acil durum ilan edildi: Dışarıdaki aktiviteler yasak
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Hindistan Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Otoritesi'nin uyarıları sonrası, ülke genelinde Salı gününe kadar okulların kapanmasına ve dışarıdaki aktivitelerin yasaklanmasına karar verildi.
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Otorite Başkanı Bhure Lal, başkent Yeni Delhi, Haryana, Racastan ve Uttar Pradeş yönetimlerine yaptığı uyarıda, “Yeni Delhi ve komşu bölgelerindeki hava kalitesi dün gece oldukça kötüleşti ve şu an oldukça ciddi bir duruma ulaştı.
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Bu şartların özellikle çocuklar olmak üzere halk üzerinde ciddi olumsuz etkilere sebep olması ihtimaline karşılık, bu durumu halk sağlığına yönelik bir acil durum olarak değerlendirmeliyiz” dedi.
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Hindistan’daki hava kirliliği sebebiyle acil durum ilan edildi: Dışarıdaki aktiviteler yasak
Hindistan'daki yoğun hava kirliliği sebebiyle Hindistan'da halkın korunması için acil durumu ilan edildi.

Halk ülkeyi terk etmek istiyor

20 milyondan fazla kişi ülkeyi terk etmek istiyor
Hava kalitesinin düşmesi nedeniyle 20 milyondan fazla insan ülkeyi terk etmek istiyor. Ülkeyi terk etmek istediğini belirten Divyam Mathur, “Hayatımı ve kariyerimi geliştirme aşamasındayım. Buradan gitmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

2 milyondan fazla çiftçi, her yıl 23 milyon ton anız yakıyor.

Solunum yolu hastalıklarında artış yaşandı

Yeni Delhi’de süren tehlikeli hava kirliliğinin solunum yolu hastalıklarında artışa neden olduğu belirtildi. Göğüs cerrahı Arvind Kumar, son yıllarda kritik boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyle Hindistan’da yaşayan herkesin sigara içen bir kişiyle aynı rahatsızlıkları yaşadığını söyledi. Kumar, felç, beynin gelişimine engel, kalp krizi, hipertansiyon, diyabet, solunum problemleri, zatürre ve akciğer kanseri görülme sıklığı ile hava kirliliğinin bağlantılı olduğunu söyledi.

Yakılan anızlar hava kirliliğine neden oluyor.

Öte yandan Hindistan’da her yıl 5 yaşın altındaki yüz binden fazla çocuğun hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybettiği belirtiliyor. Geçtiğimiz yıl Birleşmiş Milletler, dünyanın en kirli 15 şehrinden 14’ünün Hindistan’da olduğunu açıkladı.

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