Dünya Şehir gaz odasına dönüştü
ASYA

Şehir gaz odasına dönüştü

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de hava kirliliği tehlikeli boyutlara ulaştı. Halka beş milyon maske dağıtılırken eğitime salı gününe kadar ara verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni Delhi’de her yıl kasım ve aralık aylarında çiftçilerin tarlalarını temizlemek için anız yakması, bu dönemde hava kirliliğinin üst seviyelere ulaşmasının ana nedenlerinden biri gösteriliyor
Yeni Delhi’de her yıl kasım ve aralık aylarında çiftçilerin tarlalarını temizlemek için anız yakması, bu dönemde hava kirliliğinin üst seviyelere ulaşmasının ana nedenlerinden biri gösteriliyor

5 MİLYON MASKE DAĞITILDI

lHindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de etkili olan hava kirliliğinin halk sağlığını tehdit eder boyutlara ulaşması yetkilileri hareket geçirdi. Kentte beş milyon maske dağıtılırken, eğitime de 5 Kasım Salı gününe kadar ara verildiği bildirildi. Kentteki tüm inşaat çalışmalarına da bir hafta süre ile ara verildi ve havai fişek kullanımına yasak getirildi. Sosyal medyada hava kirliliği ile mücadele kampanyaları başlatıldı.

DIŞARI ÇIKMAYIN UYARISI

  • lYeni Delhi Başbakanı Arvind Kejriwal, kentin “gaz odasına” dönüştüğünü ifade etti. Okullarda maske dağıtımı gerçekleştiren Kejriwal, halkın açık alanlarda spor yapmaması tavsiyesinde bulunarak, hava kirliliği seviyesi azalıncaya kadar bu duruma dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti. Dünya Sağlık Örgütünün geçen yıl yayımladığı verilere göre, dünyada hava kirliliğinin en fazla olduğu 10 şehir Hindistan’da bulunuyor.

Hindistan’daki hava kirliliği sebebiyle acil durum ilan edildi: Dışarıdaki aktiviteler yasak
FOTOĞRAF 6
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Hindistan Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Otoritesi'nin uyarıları sonrası, ülke genelinde Salı gününe kadar okulların kapanmasına ve dışarıdaki aktivitelerin yasaklanmasına karar verildi.
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Otorite Başkanı Bhure Lal, başkent Yeni Delhi, Haryana, Racastan ve Uttar Pradeş yönetimlerine yaptığı uyarıda, “Yeni Delhi ve komşu bölgelerindeki hava kalitesi dün gece oldukça kötüleşti ve şu an oldukça ciddi bir duruma ulaştı.
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Bu şartların özellikle çocuklar olmak üzere halk üzerinde ciddi olumsuz etkilere sebep olması ihtimaline karşılık, bu durumu halk sağlığına yönelik bir acil durum olarak değerlendirmeliyiz” dedi.
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Hindistan’daki hava kirliliği sebebiyle acil durum ilan edildi: Dışarıdaki aktiviteler yasak
Hindistan'daki yoğun hava kirliliği sebebiyle Hindistan'da halkın korunması için acil durumu ilan edildi.
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