Şehir gaz odasına dönüştü

Yeni Delhi’de her yıl kasım ve aralık aylarında çiftçilerin tarlalarını temizlemek için anız yakması, bu dönemde hava kirliliğinin üst seviyelere ulaşmasının ana nedenlerinden biri gösteriliyor

5 MİLYON MASKE DAĞITILDI

lHindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de etkili olan hava kirliliğinin halk sağlığını tehdit eder boyutlara ulaşması yetkilileri hareket geçirdi. Kentte beş milyon maske dağıtılırken, eğitime de 5 Kasım Salı gününe kadar ara verildiği bildirildi. Kentteki tüm inşaat çalışmalarına da bir hafta süre ile ara verildi ve havai fişek kullanımına yasak getirildi. Sosyal medyada hava kirliliği ile mücadele kampanyaları başlatıldı.

DIŞARI ÇIKMAYIN UYARISI

lYeni Delhi Başbakanı Arvind Kejriwal, kentin “gaz odasına” dönüştüğünü ifade etti. Okullarda maske dağıtımı gerçekleştiren Kejriwal, halkın açık alanlarda spor yapmaması tavsiyesinde bulunarak, hava kirliliği seviyesi azalıncaya kadar bu duruma dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti. Dünya Sağlık Örgütünün geçen yıl yayımladığı verilere göre, dünyada hava kirliliğinin en fazla olduğu 10 şehir Hindistan’da bulunuyor.