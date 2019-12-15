Dünya Hindistan 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açıp Müslümanları dışarıda bıraktı Protestolarda 5 kişi hayatını kaybetti
ASYA

Hindistan 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açıp Müslümanları dışarıda bıraktı: Protestolarda 5 kişi hayatını kaybetti

Hindistan 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açıp Müslümanları dışarıda bıraktı: Protestolarda 5 kişi hayatını kaybetti

Hindistan parlamentosunda kabul edilen ve 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açıp Müslüman göçmenleri dışarıda bırakan ‘vatandaşlık yasası’ nedeniyle Çarşamba günü başlayan protestolarda polis ile eylemciler arasında tansiyon yükseldi. Ülkenin kuzeybatısında 3 kişi polis ateşi sonucu, 2 kişi ise protestoların şiddetinden hayatını kaybetti.

Haber Merkezi DHA
Eylemlerde istasyon raylarında ateş yakıldı.
Eylemlerde istasyon raylarında ateş yakıldı.

Hindistan’da ‘vatandaşlık yasası’nı protesto eden eylemciler ile polis arasında tansiyon yükseldi, olaylarda 5 kişi hayatını kaybetti.

Polis ve eylemciler arasında tansiyon yükseldi.

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Hindistan'da bölücü yasa onaylandı

  • Hindistan Parlamentosu'nda kabul edilen vatandaşlık yasasındaki değişikliğe göre, Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'dan dini baskılar nedeniyle Hindistan'a gelen Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyan göçmenler, kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek.

Eylem sırasında istasyonda bulunan sandalyeler raylara atıldı.

Apartheid yasası kabul edildi
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Apartheid yasası kabul edildi

Aynı durumdaki Müslümanların yasanın dışında tutulması nedeniyle bir çok bölgede protestolar başlamıştı.

Eylemciler, istasyonda raylarda protestolarına devam etti.

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