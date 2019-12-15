Hindistan 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açıp Müslümanları dışarıda bıraktı: Protestolarda 5 kişi hayatını kaybetti

Hindistan’da ‘vatandaşlık yasası’nı protesto eden eylemciler ile polis arasında tansiyon yükseldi, olaylarda 5 kişi hayatını kaybetti.
- Hindistan Parlamentosu'nda kabul edilen vatandaşlık yasasındaki değişikliğe göre, Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'dan dini baskılar nedeniyle Hindistan'a gelen Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyan göçmenler, kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek.
Aynı durumdaki Müslümanların yasanın dışında tutulması nedeniyle bir çok bölgede protestolar başlamıştı.