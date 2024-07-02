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Dünya

Hindistan'da ayin sırasında facia: Ölü sayısı 87'ye yükseldi

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde düzenlenen bir ayinde çıkan izdiham nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 87'ye çıktı.

17:03 - 2/07/2024 Salı
AA
Ölenlerin çoğunun kadın olduğu belirtiliyor.
Ölenlerin çoğunun kadın olduğu belirtiliyor.

NDTV kanalının haberine göre, Uttar Pradeş'in Hathras bölgesinde bulunan Sikandara Rau kasabasında düzenlenen "satsang" adlı toplu dua etkinliği esnasında izdiham meydana geldi.

Hathras bölgesi yetkililerinden Ashish Kumar, sağlık kurumlarından alınan bilgilere göre, meydana gelen izdihamda aralarında çocukların da bulunduğu 87 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralıların da hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, izdihamda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.



#Hindistan
#izdiham
#Uttar Pradeş
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