Hindistan'da suya düşen telefonunu almak için barajı boşalttıran yetkiliye para cezası

Hindistan'da özçekim yaparken suya düşürdüğü telefonunu almak için barajın tamamını boşalttıran bir hükümet yetkilisi, 640 dolar para cezasına çarptırıldı.

Chhattisgarh eyaleti Su İşleri'nden yapılan açıklamada, eyaletin Kanker bölgesinde görevli bir gıda müfettişi olan Rajesh Vishwas'ın, özçekim yaparken düşürdüğü telefonunu almak için yetkili makamdan barajdaki suyu boşaltma iznini almadığı gerekçesiyle 640 dolar para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.