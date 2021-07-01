Dünya Hollandada Belçikaya ait F-16 savaş uçağı kalkış sırasında binaya çarptı 2 yaralı
AVRUPA

Hollanda’da Belçika’ya ait F-16 savaş uçağı kalkış sırasında binaya çarptı: 2 yaralı

Hollanda’da Leeuwarden Hava Üssü’nde Belçika’ya ait bir F-16 tipi savaş uçağının, kalkış yapmaya hazırlandığı sırada bir binaya çapması sonucu 2 kişi yaralandı.

Haber Merkezi İHA
Hollanda’da Belçika’ya ait F-16 savaş uçağı kalkış sırasında binaya çarptı: 2 yaralı
Hollanda’da Belçika’ya ait F-16 savaş uçağı kalkış sırasında binaya çarptı.

Hollanda’da Leeuwarden Hava Üssü’nde Belçika’ya ait bir F-16 tipi savaş uçağının, kalkış yapmaya hazırlandığı sırada bir binaya çapması sonucu 2 kişi yaralandı.

2 KİŞİ YARALANDI

Hollanda’nın Leeuwarden kentinde yer alan askeri hava üssünde yürekleri ağızlara getiren bir kaza meydana geldi. Belçika Hava Kuvvetleri tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Belçika’ya ait FA-130 kuyruk numaralı F-16 tipi savaş uçağının Leeuwarden Hava Üssü’nde kalkış yapmaya hazırlandığı sırada uçağın bir binaya çarptığı belirtildi. Açıklamada, yaşanan olayda çarpma sonucu binada bulunan 2 kişinin yaralandığını aktaran Belçika Hava Kuvvetleri, F-16 pilotunun ise kendini uçaktan fırlatma koltuğu ile tahliye ettiğini kaydederek, "Leeuwarden Hava Üssü’nde Belçika’ya ait F-16’nın operasyonu sırasında bir olay yaşandı. Pilot, fırlatma koltuğunu kullanmak zorunda kaldı" ifadelerini kullandı. Yaşanan kaza sonrasında ise patlama ve yangın meydana gelmediği bildirildi.

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