Hayat Hollandada Osmanlı motiflerini taşıyan çeşme mimarisiyle örnek gösterildi Hengelo ve Yozgat arasında iş birliğini sembolize ediyor
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Hollanda'da Osmanlı motiflerini taşıyan çeşme mimarisiyle örnek gösterildi: Hengelo ve Yozgat arasında iş birliğini sembolize ediyor

Hollanda'da Osmanlı mimarisi özelliklerini taşıyan 4 kurnalı çeşme, "Kültürel Miras Yıldızları" yarışmasında mimarisiyle örnek gösterildi.

Haber Merkezi AA
Hollandada Osmanlı motiflerini taşıyan çeşme mimarisiyle örnek gösterildi: Hengelo ve Yozgat arasında iş birliğini sembolize ediyor
Çeşme, mimarisiyle yarışmadaki "sosyal kalite" kategorisinde katılımcılar için örnek proje olarak gösterildi.

Het Oversticht Vakfınca yapılan açıklamada, Overijssel eyaletinde yaşayan halk, iş insanları, vakıf ve derneklerin yanı sıra plan ve proje üreten kişilerin katılabileceği 5 farklı kategorisi bulunan "Kültürel Miras Yıldızları" yarışması düzenleneceği belirtildi. Açıklamada, Hengelo kentinde bulunan Osmanlı mimarisi özelliklerini taşıyan 4 kurnalı çeşmenin, mimarisiyle yarışmadaki "sosyal kalite" kategorisinde katılımcılar için örnek proje olarak gösterildiği ifade edildi.

Çeşmenin, Hengelo kentinde yaşayan Belediye Eski Meclis Üyesi Burhanettin Carlak'ın inisiyatifi olduğu ve Hengelo Yozgatlılar Derneğince 2016'da tren istasyonunun önüne yaptırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Hollanda'daki 4 kurnalı çeşme
Hollanda'daki 4 kurnalı çeşme

TÜRKLERİN HENGELO'YA HEDİYESİ

Hengelo ve Yozgat arasında iş birliğini sembolize eden çeşmenin Türklerin Hengelo halkına bir hediyesi olduğu kaydedildi. Yarışmadaki diğer kategorilerin "farklı çiftçiler", "yüksek enerji kültürel mirası", "iklim adaptasyonu" ve "profesyoneller aranıyor" şeklinde belirlendiği, kategorilerde birinci olanlara 10 bin avro para ödülü verileceği bildirildi.

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