Hollandalı kadın gazeteci Miçotakis’in gazabından kaçıyor

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’e basın toplantısında, “Sığınmacıların geri itilmesi ve Yunanistan’daki mültecilerle ilgili yalan söylemeyi ne zaman bırakacaksınız?” diyen Hollandalı gazeteci Ingeborg Beugel, aldığı tehditler nedeniyle ülkeden ayrılma kararı aldı. Beugel, Yunanistan’dan ayrılma kararına ilişkin yaptığı açıklamada, “Hollanda Büyükelçiliği, Hollanda Gazeteciler Birliği ve Hollanda Dışişleri Bakanlığı (Yunanistan’dan ayrılmamı) şiddetle tavsiye ediyor. Çocuklarım da aynı şekilde” dedi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis

Özellikle sosyal medyada milliyetçi grupların kendisine yönelttiği eleştirilere dikkati çeken Beugel, ayrılma kararının nedenine ilişkin olarak “Çünkü nefret söylemi, modern dijital cadı avı kontrolden çıktı. Bazen fiziksel ortamda da saldırıya maruz kalıyorum. Çok destek de görüyorum ama çok güçlü, nefret dolu, kadını hedef alan, cinsiyetçi, milliyetçi saldırganlık da söz konusu” dedi.

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Yalancılıkla suçlamıştı

Beugel, Miçotakis’i, Hollandalı mevkidaşı Mark Rutte ile katıldıkları ortak basın toplantısında sığınmacıların geri itilmesi konusunda yalan söylemekle suçlamış, ardından Miçotakis ve Beugel arasında gergin bir diyalog yaşanmıştı. Yunanistan’da serbest gazeteci olarak çalışan Beugel, daha önce de 23 yaşında Afgan bir sığınmacıyı evinde misafir ettiği iddiasıyla göçmenlerin Yunanistan’da yasa dışı ikamet etmesini kolaylaştırmakla suçlanmış, konu Yunan yargısına taşınmıştı.

Ömer Çelik’ten tepki: Zulmü defalarca belgelendi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan’ın, sığınmacılara karşı insanlık suçu işlediğini ve Avrupa Birliği (AB) kurumlarının, bu zulme de ,gazetecilerin tehdit edilmesine de sessiz kaldığını ifade etti. Çelik, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in, sığınmacılar konusunda defalarca doğru olmayan şeyler söyleyip Türkiye’ye iftira attığına, Yunan güçlerin sığınmacılara zalimce davrandığının defalarca belgelendiğine ve her gün olan bu zulme dünyanın ve Avrupa’nın sustuğuna dikkati çekti.

DÜNYA Gazeteci Miçotakis'in yüzüne vurdu: Sığınmacılar konusunda yalan söylemeyi ne zaman bırakacaksınız?