Hürmüz'de yeni çatışma: İran donanması 3 ABD destroyerini vurdu! Trump'tan açıklama geldi

İran deniz kuvvetlerinin Hürmüz Boğazı'nda 3 ABD savaş gemisine saldırı düzenlediği bildirildi.

Tesnim Haber Ajansına konuşan ismi açıklanmayan kaynağa göre, saldırıda ABD'ye ait savaş gemileri zarar gördü.

Söz konusu saldırının füze ve kamikaze dronlarla yapıldığı ifade edildi.

ABD donanmasına ait destroyerlerin saldırıya uğramaları sonrasında Umman Denizi’ne doğru geri çekildikleri kaydedildi.

İran ordusu: ABD, ateşkesi ihlal ederek İran petrol tankerini hedef aldı

İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, ABD ordusunun ateşkesi ihlal ederek bir İran petrol tankerine saldırdığını belirtti.

Trump: Üç muhrip gemi de hasar görmedi ancak İranlı saldırganlara büyük zarar verildi

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) Hürmüz Boğazı'ndaki savaş gemilerine saldırı düzenlendiğine yönelik duyurusuna ilişkin paylaşım yaptı.

ABD ordusuna ait üç muhrip geminin Hürmüz Boğazı'ndan "ateş altında çok başarılı şekilde geçtiğini" belirten Trump, şöyle devam etti:

"Üç muhrip gemi de hasar görmedi ancak İranlı saldırganlara büyük zarar verildi. Tamamen yok edildiler ve tümüyle imha edilmiş donanmalarının yerini almak için kullanılan çok sayıda küçük tekneyle birlikte denize gömüldüler."

Trump, ABD'ye ait muhrip gemilere yönelik füze ve insansız hava aracı saldırısı olduğunu ancak bunların "kolayca düşürüldüğünü" iddia etti.

İran'ı "delilerin yönettiğini" savunan Trump, "Eğer nükleer silah kullanma şansları olsaydı hiç tereddüt etmeden kullanırlardı ama böyle bir fırsata asla erişemeyecekler. Tıpkı bugün onları tekrar alt ettiğimiz gibi, eğer anlaşmalarını hızlı şekilde imzalamazlarsa, gelecekte onları çok daha sert ve çok daha şiddetli şekilde alt edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Trump, bu üç muhrip geminin ve mürettebatın "deniz ablukasına yeniden katılacağını" kaydetti.

ABD ordusu İran’ın Keşm Limanı ve Bender Abbas’a hava saldırıları düzenledi

Amerikan Fox News kanalı, üst düzey bir ABD’li yetkiliye dayandırdığı haberinde, Amerikan ordusunun İran’a yönelik hava saldırıları düzenlediğini iddia etti.

Haberde, ABD’li yetkilinin Amerikan ordusunun İran’ın Keşm Limanı ile Bender Abbas’a hava saldırıları düzenlediği ancak bunun "savaşın yeniden başladığı" ya da "ateşkesin sona erdiği" anlamına gelmediği yönündeki açıklamasına yer verildi.

Söz konusu hava saldırılarına ilişkin Beyaz Saray veya Pentagon'dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Tahran'da hava savunma sistemleri devreye girdi

İran'ın başkenti Tahran'da hava savunma sitemi devreye girdi.

Şehrin batı bölgesinde hava savunma siteminin çalıştığı görüldü.