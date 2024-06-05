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Dünya

İngiliz BBC'den ikiyüzlülük: Türkiye'nin başıboş sokak hayvanlarına karşı attığı adıma yönelik algı operasyonuna giriştiler

İngiltere merkezli medya kuruluşu BBC, sokak köpekleriyle ilgili alınacak önlemlere karşı çıkan görüşlere yer verdi. Haberin görüntülerinde, sokak köpekleriyle ilgili düzenlemeye karşı çıkanların protestoları gösterildi. Ancak İngiltere'de de başıboş sokak hayvanlarının uyutulduğu biliniyor.

Lokman Özdemir
10:30 - 5/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
BBC'den Türkiye'nin sokak hayvanlarıyla mücadelesine karşı algı haberciliği
BBC'den Türkiye'nin sokak hayvanlarıyla mücadelesine karşı algı haberciliği

Başıboş köpek sorununu çözmek amacıyla Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılacak. Bazı çevreler bu düzenlemeye karşı algı çalışması yürütürken, İngiltere merkezli BBC de bu çabalara dahil oldu.


Algı operasyonuna girişen BBC çeşitli görüşlere yer verdiği
"Sokak köpekleri tartışması: Sorun nasıl çözülmeli?"
başlıklı haberinde konuyu ele aldı.

Haberde düşüncesine yer verilen bir kişi, "Sokaktaki köpekleri götürürlerse, bizler için de bir çare düşünsünler. Çünkü bizim kalbimizi de söküp götürecekler." dedi.



İngiltere'de de köpekler uyutuluyor


İngiltere'de, sokaklarında sahipsiz hayvanların görülmediği ülkelerden biri olarak, geçen yıl başıboş yakalanan 17 bini aşkın köpeğin yarısından fazlası eski sahiplerine teslim edildi, yüzde 1'i ise uyutuldu.


Belediyeler, ülkenin herhangi bir yerinde bulunan köpekleri hayvanlara yardım ve barınak sağlayan kuruluşlara bildiriyor. Köpeğin sahibi bir hafta boyunca aranıyor.


Bu süre zarfında mikroçip ile sahibine ulaşılamayan, barınağa kabul edilmeyen veya yeni bir sahip bulamayan köpekler uyutuluyor.




Beşiğinde uyurken bir anda saldırdı: 8 yıldır besledikleri köpek 6 haftalık bebeklerini parçalayarak öldürdü

Amerika’nın doğusundaki Tennessee eyaletinde yaşayan Mark ve Chloe Mansoor çiftinin ilk ve tek bebekleri Ezra, beşiğinde uyuduğu sırada köpeğin saldırısına uğradı. Minik bebek aldığı yaralar sonrasında hastaneye kaldırılırken, 6 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Husky cinsi köpeği 8 yıl önce sahiplenen Mark ve Chloe çifti, yaşadıkları acıyı yutkunarak anlattı. Acılı anne, yaşadıklarını, “Onun annesi olmak benim için şimdiye kadar yaptığım en büyük onur ve en iyi şeydi. Onun için büyük bir yas içindeyiz ve bunun üstesinden gelmek ömür boyu sürecek bir süreç olacak” sözleriyle anlattı. Saldırgan köpek daha sonra Knox İlçesi Şerif Ofisi'nin soruşturması sırasında bir hayvan barınağına götürüldüğü belirtildi.


#BBC
#Köpek
#Sokak hayvanları
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