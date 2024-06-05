İngiliz BBC'den ikiyüzlülük: Türkiye'nin başıboş sokak hayvanlarına karşı attığı adıma yönelik algı operasyonuna giriştiler

Başıboş köpek sorununu çözmek amacıyla Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılacak. Bazı çevreler bu düzenlemeye karşı algı çalışması yürütürken, İngiltere merkezli BBC de bu çabalara dahil oldu.
Haberde düşüncesine yer verilen bir kişi, "Sokaktaki köpekleri götürürlerse, bizler için de bir çare düşünsünler. Çünkü bizim kalbimizi de söküp götürecekler." dedi.
İngiltere'de de köpekler uyutuluyor
İngiltere'de, sokaklarında sahipsiz hayvanların görülmediği ülkelerden biri olarak, geçen yıl başıboş yakalanan 17 bini aşkın köpeğin yarısından fazlası eski sahiplerine teslim edildi, yüzde 1'i ise uyutuldu.
Belediyeler, ülkenin herhangi bir yerinde bulunan köpekleri hayvanlara yardım ve barınak sağlayan kuruluşlara bildiriyor. Köpeğin sahibi bir hafta boyunca aranıyor.
Bu süre zarfında mikroçip ile sahibine ulaşılamayan, barınağa kabul edilmeyen veya yeni bir sahip bulamayan köpekler uyutuluyor.