Konya'da köpek vahşeti: Saldırıya uğrayan çocuk yaralandı

Amerika’nın doğusundaki Tennessee eyaletinde yaşayan Mark ve Chloe Mansoor çiftinin ilk ve tek bebekleri Ezra, beşiğinde uyuduğu sırada köpeğin saldırısına uğradı. Minik bebek aldığı yaralar sonrasında hastaneye kaldırılırken, 6 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi. Husky cinsi köpeği 8 yıl önce sahiplenen Mark ve Chloe çifti, yaşadıkları acıyı yutkunarak anlattı. Acılı anne, yaşadığı üzüntüyü, “Onun annesi olmak benim için şimdiye kadar yaptığım en büyük onur ve en iyi şeydi. Onun için büyük bir yas içindeyiz ve bunun üstesinden gelmek ömür boyu sürecek bir süreç olacak” sözleriyle anlattı. Saldırgan köpek daha sonra Knox İlçesi Şerif Ofisi'nin soruşturması sırasında bir hayvan barınağına götürüldüğü belirtildi.