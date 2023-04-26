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Dünya

İngiliz The Economist dergisinden '14 Mayıs' analizi: Erdoğan'ın kazanmasını bekliyoruz

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine gün sayarken, İngiliz The Economist dergisi seçime yönelik bir analiz yayınladı. Söz konusu analizde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimde ipi göğüsleyeceğine yer verildi. Analizde, seçim sonrası Türkiye'yi nelerin beklediğine yönelik tahminler de yer aldı.

08:59 . 26/04/2023 الأربعاء
Diğer
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

14 Mayıs seçimlerine sayılı gün kalırken, seçimlere yönelik bir analiz de İngiliz The Economist dergisinden geldi. Derginin istihbarat ve analiz ekibinin 9 sayfalık raporunun daha ilk cümlesinde seçim gecesi ipi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göğüsleyeceğini belirtildi.


Analizin devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerde 'ideolojileri farklı olan muhalefet koalisyonuna' karşı yarıştığı belirtildi ve HDP'nin de Millet İttifakı'na olan desteğine yer verildi. "Bu koalisyona rağmen Erdoğan'ın iktidarını devam ettireceğini düşünüyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"Erdoğan ekonomi adımlarıyla rüzgârı arkasına aldı"


Economist, Erdoğan'ın son günlerde "seçim ekonomisi" taktiklerine geçiş yaptığını vurguladı. Erdoğan'ın düşük faizli kredi, EYT ve emekli zammı, ödenmemiş vergi, ceza ve devlete olan diğer borçların yeniden yapılandırılması konularıyla rüzgarı arkasına aldığını aktardı.

Raporun son kısımlarında ise Türkiye'nin dış politikada edindiği tutuma yer verildi. Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinin derinleştiğini belirten Economist, Rusya-Ukrayna savaşında Erdoğan'ın bir arabulucu rolü üstlendiğini hatırlattı.


Analizin devamında Erdoğan'ın seçimleri kazanması durumunda İsveç'in NATO durumu, Yunanistan ile ilişkiler ve Suriye meselesinde Türkiye'nin politikalarının değişmeyeceği belirtildi. Yazının devamında ise batılı ülkelerin bu konular için Erdoğan yerine muhalefeti 'tercih edeceği' ifade edildi.



#Recep Tayyip Erdoğan
#The Economist
#14 Mayıs Seçimleri
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