EIU'dan dikkat çeken seçim analizi: Erdoğan'ı yenmek çok zor

Cumhurbaşkanlığı seçimine sayılı günler kala, tüm dünya gözlerini Türkiye'ye çevirdi. Pek çok siyasetçi ve uzman da seçim ülke gündemini yakından takip ediyor. Onlardan biri de alman siyasetçi ve yazar Kristof Hörstel oldu. Seçim sürecini değerlendiren Hörstel, dünyanın kritik bir süreçten geçtiği bu dönemde Erdoğan'ın liderliğe devam etmesinin önemine vurgu yaptı. Alman siyasetçi ayrıca, Kılıçdaroğlu'nun seçildiği takdirde ülkede güvenlik sorunlarının yaşanabileceğine dikkat çekti.