EIU'dan dikkat çeken seçim analizi: Erdoğan'ı yenmek çok zor

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The Economist dergisinin araştırma ve analiz bölümü Economist Intelligence Unit (EIU), Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı ve Millet ittifakının kazanma ihtimallerini ve seçimden sonra atılacak adımları değerlendirdi.
"Erdoğan yenmek imkansıza yakın"
EIU yayınladığı raporda muhalefetin kazanması durumunda Türkiye’yi büyük değişimlerin beklediği ifade edildi. Seçimlerin Türk ekonomisinin de kaderini belirleyeceğini yazan EUI, muhalefetin Erdoğan’ı yenmek için tarihi bir şansı olduğunu ancak Erdoğan’ın yenmenin imkansıza yakın olduğunu kaydetti.
Seçimin başa baş bir mücadele ile geçeceğini söyleyen EUI, Erdoğan iktidarının sürmesini beklediklerini yazdı:
Erdoğan kazanacak
- “Seçim kıyasıya mücadele ile geçecek Sayın Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarını uzatmasını bekliyoruz. Hükümet, cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacak. Yüzde kararsız seçmen oranı hala yüksek (%13'ün üzerinde) ve Erdoğan'ın kişisel duruşu, temel muhafazakar desteği, kamu kaynakları üzerinde kapsamlı kontrolü bunu kolaylaştıracak”
Muhalefetin kazanması durumunda Batı ile ilişkileri düzelteceği yorumu yapılan analizde şu ifadelere yer verildi:
- "Erdoğan'ın yönetimi altında Türkiye'nin Rusya ile derinleşen bağları, ülkenin diğer taraflarıyla sürtüşmeler yarattı. Türkiye'nin 2019 yılında Rus yapımı S-400 savunma sistemi satın alması, İsveç'in NATO'ya girişinin engellenmesi, Avrupa'yı mültecilerle doldurma tehditleri ve kavgacı söylem Yunanistan'a yönelik saldırılar, ülkenin Batı ile ilişkilerini ciddi bir gerilim altına soktu. Erdoğan galibiyeti bu eğilimlerin devamını gerektirecektir. Dış politikada, muhalefet partileri arasında önemli görüş ayrılıkları var.
- Bununla birlikte, Millet ittifakı hükümeti daha Batı yönelimli olacaktır "