New York Times'tan seçim analizi: Erdoğan düzenli olarak yendi

Türkiye 14 Mayıs'ta tarihinin en önemli seçimlerinden biri için sandık başına gitmeye hazırlanırken dış basında da seçime dair analizler yer almaya devam ediyor.

Policito dergisinde “2023’ün en önemli seçimi: Türkiye” başlıklı bir analiz yayınlandı.”14 Mayıs seçimleri Avrupa ve Ortadoğu’daki güvenlik açısından çok önemli” denilen yazıda” 14 Mayıs seçimlerinin Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarında en çekişmeli yarış olması bekleniyor” ifadeleri kullanıldı.

Dünyadaki gelişmeleri etkileyecek

Türkiye’deki seçimlerin bölgesel sorunları yakından ilgilendirdiğini yazan dergi şu ifadeleri kullandı:

'14 Mayıs seçimlerinin, Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarında en hararetli çekişmeli yarış olması bekleniyor. Kimin seçileceği, Türkiye'nin NATO ittifakındaki rolünü; ABD, AB ve Rusya ile ilişkileri; göç politikası; Ankara'nın Ukrayna'daki savaşta oynadığı rol; ve Doğu Akdeniz'deki gerilimleri nasıl ele aldığını belirleyecek.'”

"Büyük değişiklikler vaat eden “Türk Gandhi” lakaplı Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında saf tutan bir muhalefetle karşılaşacak. Anketler, Kılıçdaroğlu'nun öne geçtiğini gösteriyor, ancak Erdoğan, arkasında devletin ve kurumlarının tüm gücü olan sert bir seçim kampanyacısı."

Seçimlere dair bir analiz de New York Times gazetesinden geldi.

Çay ve bulaşık havlusu pozu

"69 yaşındaki Erdoğan, gücünü sergileyen ve kendisini diğer dünya liderlerinin arasına sokan ortamlarda başarılı olurken, 74 yaşındaki Kılıçdaroğlu, bir bardak çay ve arkasındaki fırından sarkan bulaşık havlularıyla mütevazı mutfağından seçmenlere sesleniyor."

"Erdoğan düzenli olarak yendi"

NYT haberinde Kılıçdaroğlu'nun 2010 yılından bu yana en büyük muhalefet partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) lideri olduğunu belirtti ve 'Erdoğan ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından düzenli olarak sandıkta mağlup edilmektedir' dedi.

Kılıçdaroğlu hep kaybetti

'2009 yılında Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin en büyük şehri ve ekonomik motoru olan İstanbul'un belediye başkanlığı yarışını kaybetti' denilen haberde şu ifadeler yer aldı;

'Partisinin adayları da 2014'te İstanbul'da ve 2014 ve 2018'de Sayın Erdoğan'a karşı cumhurbaşkanlığı yarışlarında kaybetti.'

CHP'nin 2011'den bu yana dört seçimde Meclis'teki sandalyelerini önemli ölçüde artırmayı başaramadığını yazan NYT 'CHP, iki kez de Erdoğan'ın yetkilerini genişleten referandumları engelleyemedi' dedi.



