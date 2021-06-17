Dünya İngiltere Başbakanı Johnsonun Sağlık Bakanı hakkındaki küfürlü ifadesi sızdırıldı Tamamen umutsuz vaka
AVRUPA

İngiltere Başbakanı Johnson'un Sağlık Bakanı hakkındaki küfürlü ifadesi sızdırıldı: Tamamen umutsuz vaka

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın watsapp yazışmaları sızdı. Eski Başdanışmanı Dominic Cummings, Johnson'ın, Sağlık Bakanı Matt Hancock'un yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele çabalarını "tamamen umutsuz vaka" olarak nitelendirdiğini öne sürdü. Johson bu ifadeleri kullanırken bir küfür sözcüğüne de yer verdi.

Haber Merkezi AA
İngiltere Başbakanı Johnsonun Sağlık Bakanı hakkındaki küfürlü ifadesi sızdırıldı: Tamamen umutsuz vaka
Hancok ve Johnson.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın sızdırılan watsapp konuşmaları ülkede infiale neden oldu. Eski Başdanışmanı Dominic Cummings, Johnson'ın, Sağlık Bakanı Matt Hancock'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çabalarını "tamamen umutsuz vaka" olarak nitelendirdiğini öne sürdü.

Cummings, Başbakanlık ve Hancock'un "geçen yılki başarısızlıkları hakkında defalarca yalan söylediğini" iddia ettiği uzun bir blog yazısı yayımladı.

Eski danışman, yazısına geçen sene salgının başlarında Başbakan Johnson'la yaptığı WhatsApp yazışmalarından ekran görüntülerini de ekledi.

KÜFÜRLÜ İFADE DİKKAT ÇEKTİ

Bunlardan birinde Johnson'ın İngiltere'nin Kovid-19 test kapasitesini artırma konusunda Hancock'un eylemlerine ilişkin küfür de içerecek bir şekilde "tamamen umutsuz vaka" diye yazdığı görüldü.

27 Nisan'da olduğu belirtilen başka bir yazışmada, Johnson'ın kişisel koruyucu ekipmanları tedarik etme görevini Sağlık Bakanı'ndan alıp Başbakan Yardımcısı Michael Gove'a verip veremeyeceğini merak ettiği öne sürüldü.

BAŞBAKANLIK YALANLAMADI

Başbakanlık, WhatsApp mesajlarını yalanlamazken, Johnson'ın sözcüsü, "Öne sürülen her iddiayla ilgilenmeyi planlamıyorum, Başbakan baştan beri Sağlık Bakanı'yla çok yakın çalıştı ve çalışmaya devam edecek." dedi.

Sözcü, Cummings'in mesajları ifşa etmesiyle ilgili güvenlik endişeleri olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine ise "Bireysel vakalara girmeyi planlamıyorum, eski danışmanların uyması gereken yayınlanmış kurallar var." diye konuştu.

Kasım 2020'de Başdanışmanlık görevinden ayrılan Cummings, geçen ay 7 saat süren oturumda milletvekillerinin, hükümetin salgınla mücadelesi hakkındaki sorularını yanıtlandırmıştı.

Cummings, Başbakan'ın yeniden karantinaya gitmek yerine "cesetlerin üst üste yığılmasını görmeyi yeğleyeceğini" söylediğini iddia etmişti.

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