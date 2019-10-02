Dünya Irak Savunma Bakanlığı gösteriler nedeniyle teyakkuz halinde Gösterilerde 8 kişi öldü
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Irak Savunma Bakanlığı gösteriler nedeniyle teyakkuz halinde

Irak Savunma Bakanlığı gösteriler nedeniyle teyakkuz halinde: Gösterilerde 8 kişi öldü

Mısır'dan sonra Irak'ta da başlayan halk ayaklanması ikinci gününde devam ediyor. Toplamda 8 kişi hayatını kaybetti. Irak Savunma Bakanlığı yazılı açıklamada bulunarak kırmızı alarma geçildiğini belirtti. Kentte saat 20.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanması kararı alındı. Ayrıca hükümet, Twitter, Facebook, Instagram ve Whatsapp gibi sosyal medya mecralarına erişimi de durdurdu.

Haber Merkezi AA
Irak'ta iki gün önce başlayan yolsuzluk protestoları devam ediyor.
Irak'ta iki gün önce başlayan yolsuzluk protestoları devam ediyor.

Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetti.

  • Zikar'daki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu” nedeniyle düzenlenen gösterilerde, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.

1 polis hayatını kaybetti

Zikar'daki gösterilerde ayrıca bir polisin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin ise yaralandığı belirtildi. Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu ifade ediliyor.

Güvenlik güçleri gerçek mermiyle müdahale ediyor

Görgü tanıkları, güvenlik güçlerinin Zikar Vilayet Meclisi içinde ve önünde toplanan göstericileri dağıtmak için gerçek mermi kullandığını aktardı.

Sokağa çıkma yasağı

  • Emniyet makamlarının da kentte saat 20.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanması kararı aldığı kaydedildi.

İki günde 8 ölü

Irak'ta iki gündür devam eden gösterilerde ölü sayısı 8'e yükseldi.

  • Dün de başkent Bağdat'ta dün güvenlik güçlerinin, hükümeti protesto eden göstericilere müdahalesinde 3 kişi ölmüş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.

Yolsuzluk protestosu Mısır'dan sonra Irak'a sıçradı: Halk sokaklarda
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Kırmızı alarma geçildi

Irak Savunma Bakanlığı hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle kamu kurumları ve diplomatik temsilcilikleri korumak üzere tüm birimlerini alarma geçirdi.

Bazı vilayetlerde internet erişimi kesildi

Güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı gösterilere müdahalesi sürerken başkent Bağdat ve bazı vilayetlerde internet erişimi kesildi.

  • Hükümet, Twitter, Facebook, Instagram ve Whatsapp gibi sosyal medya mecralarına erişimi de durdurdu.

Dışişleri bakanlığı Türk vatandaşlarına uyarıda bulundu

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ta sürmekte olan protestolar dolayısıyla Irak'a seyahat uyarısında bulundu. Bakanlık açıklaması şöyle:

  • Başkent Bağdat dahil olmak üzere Irak’ın muhtelif vilayetlerinde 1 Ekim 2019 tarihinden bu yana devam eden gösteriler nedeniyle;
  • Vatandaşlarımızın zorunlu olmadığı takdirde bu aşamada olayların yaşandığı bölgelere seyahat etmekten kaçınmaları,
  • Halihazırda Irak’ta bulunan vatandaşlarımızın ise Irak makamlarınca yapılabilecek uyarıları yakından takip etmeleri, kalabalık yerlerde bulunmaktan kaçınmaları ve kişisel güvenlikleri konusunda müteyakkız olmaları tavsiye edilmektedir.
Irakta kırmızı alarm: 8 ölü

Irak'ta kırmızı alarm: 8 ölü

Hükümet, sosyal medya mecralarına erişimi durdurdu.
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