Dünya Irakın başkenti Bağdatta geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi
ASYA

Irak'ın başkenti Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta salı günü başlayan hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, başkentte 'güvenlik güçlerine, kamu ve özel mülklere saldırılar düzenleyen provokatörlerden göstericileri, kamu düzeni ve iç güvenliği korumak için geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı talimatı' verdiğini belirtti.

Haber Merkezi AA
1 Ekim'den bu yana gösteriler devam ediyor.
1 Ekim'den bu yana gösteriler devam ediyor.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta salı günü başlayan hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

  • Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi yaptığı yazılı açıklamada, başkent Bağdat'ta "güvenlik güçlerine, kamu ve özel mülklere saldırılar düzenleyen provokatörlerden göstericileri, kamu düzeni ve iç güvenliği korumak için geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı talimatı" verdiğini belirtti.

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Abdulmehdi, güvenlik güçlerinin acil insani durumlara, havalimanı yolcularına ve Erbain etkinliklerine katılacak olanlara müsamaha göstereceğini aktardı.

Bağdat'ın kuzeyindeki Eş-Şaab bölgesinde toplanan göstericiler, "yolsuzluk ve işsizliğe çözüm bulamadığı ve kamu hizmetlerindeki yetersizlik" nedeniyle hükümeti protesto etti.

Bağdat Polis Müdürlüğünde görevli Ahmed Halef de, başkentin genelinde bu sabah saat 05.00'ten itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağını uygulamaya başladıklarını kaydetti.

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Göstericiler hala sokaklarda

Kararın başkentteki şiddet olaylarını ve gösterileri kontrol altına almak için Başbakan Abdulmehdi'nin talimatıyla alındığını vurgulayan Halef, göstericilerin hala sokaklarda olduğuna dikkati çekti.

Göstericiler, lastik yakarak bölgedeki bazı yolları kapattı.
  • Halef, ayrıca orduya ait zırhlı araçların Yeşil Bölge girişinde konuşlandırıldığını, göstericilerin baskın teşebbüslerine cevap vermek için teyakkuza geçirildiklerini söyledi.

Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerde 12 kişi hayatını kaybetmişti.

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