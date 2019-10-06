Dünya Irakın başkenti Bağdatta Vali Felah el-Cezairi istifa etti
ASYA

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Vali Felah el-Cezairi istifa etti

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Vali Felah el-Cezairi istifa etti

Bağdat İl Meclisi, Bağdat Valisi Felah el-Cezairi’nin istifa dilekçesini değerlendirmek için toplandı. Yapılan oylamada, valinin istifası kabul edildi.

Haber Merkezi AA
1 Ekim'den bu yana Bağdat başta olmak üzere ülkenin güney kentlerinde yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerin yetersizliği gerekçeleriyle gösteriler sürüyor.
1 Ekim'den bu yana Bağdat başta olmak üzere ülkenin güney kentlerinde yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerin yetersizliği gerekçeleriyle gösteriler sürüyor.

Irak Devlet Televizyonun haberine göre, Bağdat İl Meclisi, valinin istifa dilekçisini ele almak üzere toplandı.

Oturumda yapılan oylamada, 59 il meclis üyesinin oy birliğiyle Bağdat Valisi Cezairi'nin istifası kabul edilirken, vali adaylarına başvuru için 5 gün süre tanındığı belirtildi.

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Cezairi'nin istifası, 1 Ekim'den bu yana Bağdat başta olmak üzere ülkenin güney kentlerinde yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerin yetersizliği gerekçeleriyle düzenlenen gösterilerin ardından gelmesi dikkati çekiyor.

Cezairi, eski başbakanlardan Nuri el-Maliki'nin liderliğindeki Kanun Devleti koalisyonu mensubu.

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