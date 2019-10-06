Irak'ın başkenti Bağdat'ta Vali Felah el-Cezairi istifa etti

Güney Kore’yi Tayfun vurdu: 7 ölü

Güney Kore'nin güney ve doğu bölgelerini vuran Mitag Tayfunu 7 kişinin ölümüne neden oldu. Güney Kore Yonhap haber ajansıda yer alan habere göre, ülkenin güney ve doğu bölgelerini vuran Mitag Tayfunu nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti ve birçok kişi de kayıp.

