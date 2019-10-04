Dünya Irakta gösteri ve gerilim dozu artıyor
ORTADOĞU

​Irak'ta gösteri ve gerilim dozu artıyor

Irak'ta gösteri ve gerilim dozu artıyor

Irak’ta işsizlik, rüşvet ve kamu hizmetlerinden duyulan memnuniyetsizliği protesto amacı ile 1 Ekim’de Başkent Bağdat ve güney illerinde başlayan gösteriler 4. Gününe girdi. Bağdat, Necef, Kut, Hilla, Divaniye, Dilaya, Basra, Tikrit, Zikar ve Kerkük gibi yerleşim birimlerinde devam eden gösterilere yönelik müdahalelerde 44 sivil hayatını kaybetti, bin 200 kişi yaralandı. İnternet kısıtlamaları, ilan edilen sokağa çıkma yasakları ve tüm ölüm, yaralanma vakıalarına rağmen ülke genelinde gösteri ve gerilim dozu artıyor. Irak Ordusu’ndan Emekli General Galip Süleyman, gösteriler de halka silah sıkan güvenlik görevlilerinin Irak Ordu ve emniyet biriminden olmadığını İran destekli milis gruplar olduğunu söyledi. Gösteriler Musul'a sıçradı. Musul Üniversitesi çevresinde Bağdat'taki gösterilere destek amaçlı ilk protestolar yapıldı. Irak Cumhurbaşkanlığı Koruma Güçleri tarafından yapılan açıklamada göstericilere hiç bir şekilde müdahale edilmeyeceği bildirildi.

Yılmaz Bilgen Yeni Şafak
Sokaklarda gösteri esnasında ateş yakıldı.
Sokaklarda gösteri esnasında ateş yakıldı.

Protestoların merkezinde yer alan İran, Irak sınırında ki Hüsrevi ve Cezzavi sınır kapılarını kapattı. Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Irak parlamentosundan son yaşanan olaylar ve artan gerilimi düşürme amacı ile hükümeti fesih yetkisi istedi.

HALKA ATEŞ AÇANLAR İRAN DESTEKLİ MİLİS GRUPLAR

Irak Ordusu’ndan Emekli General Galip Süleyman, gösteriler de halka silah sıkan güvenlik görevlilerinin Irak Ordu ve emniyet biriminden olmadığını söyledi. Iraklı General, 'Kalabalıklara ateş edenler, Seraya el Horasani, Asaeb Ehlül Hak, Bedir Tugayları ve Ali bin Ebu Talib gibi İran yanlısı Şii milis grup mensupları. Başlarında vurun emri veren komutanlarda doğrudan Kasım Süleymani Komutasında ki Feylak el Kudus’e bağlı kişiler. Irak Ordusu ve emniyet biriminde görevli asker ve polisler göstericilere ateş açılmasını engelleme çabası veriyor’ dedi.

BAĞDAT’TA 2 MİLYON SİVİL SOKAKTA

Irak Türkmen Cephesi Musul Temsilcisi Adil Selbi, yalnızca Bağdat’ta tüm yasak ve ölümlere rağmen 2 milyon sivilin meydanlara indiğini anlattı. Adil Selbi, Irak’ta işsizlik şu an yüzde 30’lara ulaştı. Ülke de 2003 ABD işgali sonrası kurulan hükümetler Irak dışında farklı odakların menfaatlerini önceledi ve Irak halkını yolsuzluk, rüşvet, fuhuş, uyuşturucu batağına ittiler. Dünya üzerinde yolsuzluk ve rüşvet istatistiği açısından 180 ülke arasında sondan 12. sıradayız. Farklı isimler tarafından kurulan hükümetler 450 milyar dolarlık kamu kaynağını rüşvet ve yolsuzlukla yok etti’ diye konuştu. ITC Musul Sorumlusu Adil Selbi, son 16 yıllık dönemde yapılan tüm seçimler sorunludur. Seçilen milletvekillerinin büyük çoğunluğunun Irak dışı angajmanlarla parlamentoya girebildi. Parti karmaşası en üst boyutta. İhale, makam, rüşvet, yolsuzluk karmaşası nedeni ile geride kalan 16 yıllık süreçte hizmet alt yapısı kurulamadı. Irak siyasetinin önceliği maalesef Irak’ın menfaati olmadı’ ifadelerini kullandı.

DEĞİŞİM KAÇINILMAZ

Kerkük Vakfı Başkanı ve Abdullah Gül dönemi Cumhurbaşkanlığı Ortadoğu Danışmanlığı görevlerinde bulunan Erşat Hürmüzlü ise ‘Irak’ta yaşanan olaylar tahammül sınırının aşıldığını gösteriyor’ dedi. Erşat Hürmüzlü, Irak’ta son dönem kurulan hükümetler de baskın unsur İran oldu. Ekim ayının ilk günü başlayan ayaklanma ilk olarak güneyde Divaniye, Dikar, Basra ve Necef gibi 4 Şii vilayette başladı. Gösteriler kesinlikle siyaset dışı ve halkın haklı tepkisi görülmeli. Mevcut sistem tıkandı ve değişim kaçınılmaz’ diye konuştu. Erşat Hürmüzlü Ülke genelinde yapılan ve bir hayli tartışmalara neden olan Parlamento seçimlerin den 1 yıl sonra Irak İç İşleri Bakanı’nın atandığına ve halen Milli Eğitim Bakanı’nın güç çatışmaları nedeni ile belirlenemediğine dikkat çekti.

Göstericiler, yaralanan diğer göstericiyi taşıyor.

Sokağa çıkma yasağının ardından göstericiler sokaklarda toplandı.

Gösteri sırasında caddelerde ateş yakıldı.

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