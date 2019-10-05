Irak yanıyor 100 ölü iki bin yaralı: İran destekli milisler sivil halka ateş açıyor

Sivil Halk, sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen gösterilerine devam ediyor.

Başkent Bağdat'ta hükümet karşıtı protestolarda çıkan çatışmalarda 100 sivil hayatını kaybetti, iki bin kişi yaralandı. İran, Irak sınırında ki Hüsrevi ve Cezzavi sınır kapılarını kapattı.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Irak parlamentosundan son yaşanan olaylar ve artan gerilimi düşürme amacı ile hükümeti fesih yetkisi istedi.

Irak halkına ateş açanlar İran yanlısı Şii milisler: ‘Vur’ emrini Kasım Süleymani’nin komutanları veriyor

Irak Ordusu’ndan Emekli General Galip Süleyman, gösteriler de halka silah sıkan güvenlik görevlilerinin Irak Ordu ve emniyet biriminden olmadığını açıkladı. Iraklı General, 'Kalabalıklara ateş edenler, Seraya el Horasani, Asaeb Ehlül Hak, Bedir Tugayları ve Ali bin Ebu Talib gibi İran yanlısı Şii milis grup mensuplarıdır. Başlarındaki vurun emri veren komutanlar da doğrudan Kasım Süleymani Komutasında ki Feylak el Kudus’e bağlı kişiler. Irak Ordusu ve emniyet biriminde görevli asker ve polisler göstericilere ateş açılmasını engelleme çabası veriyor’ ifadelerini kullandı.

Yaralılar, tutuklanma korkusuyla hastanelere gitmiyor

Yaralılar arasında hayati tehlikesi olanların bulunduğunu belirten yetkili, insanların yaralıları, tutuklanma korkusundan dolayı devlet hastanelerine götürmediğini, bu nedenle ölü sayısının artabileceğini söyledi.

Hayatını kaybedenler arasında güvenlik güçlerinden de kişiler bulunuyor. Öte yandan hastanelerde, yaralılara acil müdahale için tıbbi malzeme ve kan ünitelerinde sıkıntı yaşandığı belirtildi.

Sivil halk sokaklarda

Irak Türkmen Cephesi Musul Temsilcisi Adil Selbi, yalnızca Bağdat’ta tüm yasak ve ölümlere rağmen 2 milyon sivilin meydanlara indiğini ifade etti.

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Adil Selbi, ''Irak’ta işsizlik şu an yüzde 30’lara ulaştı. Ülke de 2003 ABD işgali sonrası kurulan hükümetler Irak dışında farklı odakların menfaatlerini önceledi ve Irak halkını yolsuzluk, rüşvet, fuhuş, uyuşturucu batağına ittiler. Dünya üzerinde yolsuzluk ve rüşvet istatistiği açısından 180 ülke arasında sondan 12. sıradayız. Farklı isimler tarafından kurulan hükümetler 450 milyar dolarlık kamu kaynağını rüşvet ve yolsuzlukla yok etti'' açıklamasında bulundu.

ITC Musul Sorumlusu Selbi, ''Son 16 yıllık dönemde yapılan tüm seçimler sorunludur. Seçilen milletvekillerinin büyük çoğunluğunun Irak dışı bağlantılarla parlamentoya girebildi. Parti karmaşası en üst boyutta. İhale, makam, rüşvet, yolsuzluk karmaşası nedeni ile geride kalan 16 yıllık süreçte hizmet alt yapısı kurulamadı. Irak siyasetinin önceliği maalesef ülkenin menfaati olmadı'' ifadelerini kullandı.

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Irak'ta yaşanan olaylar tahammül sınırının aşıldığını gösteriyor

Kerkük Vakfı Başkanı Erşat Hürmüzlü ise ‘Irak’ta yaşanan olaylar tahammül sınırının aşıldığını gösteriyor’ dedi.

Hürmüzlü, ''Irak’ta son dönem kurulan hükümetler de baskın unsur İran oldu. 1 Ekim'de ayaklanma ilk olarak güneyde Divaniye, Dikar, Basra ve Necef gibi 4 Şii vilayette başladı. Gösteriler kesinlikle siyaset dışı ve halkın haklı tepkisi görülmeli. Mevcut sistem tıkandı ve değişim kaçınılmaz'' diye konuştu.

Hürmüzlü, ülke genelinde yapılan ve bir hayli tartışmalara neden olan parlamento seçimlerinden 1 yıl sonra Irak İç İşleri Bakanı’nın atandığına ve halen Milli Eğitim Bakanı’nın güç çatışmaları nedeni ile belirlenemediğine dikkat çekti.

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Başbakanın istifası isteniyor

Kamu hizmetlerinde iyileşme ve istihdam gibi taleplerle başlayan gösterilerde polisin sert müdahalesi ve can kayıpları nedeniyle protestocular taleplerinin çıtasını yükselterek başbakanın istifasını istedi.

Göstericiler, can kayıplarına ilişkin, hükümet güçlerini gerçek mermi kullanmakla suçlarken hükümet güçleri meçhul nişancıların hem göstericileri hem de güvenlik güçlerini hedef aldığını iddia ediyor.

Bağdat ile güney kentleri 1 Ekim'den bu yana "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor.

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Göstericiler, yaralanan diğer göstericiyi taşıyor.

Sokağa çıkma yasağının ardından göstericiler sokaklarda toplandı.

Gösteri sırasında caddelerde ateş yakıldı.

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