Dünya Iraktaki gösteriler altıncı gününde 104 kişi öldü 6 bin 107 kişi yaralandı
ORTADOĞU

Irak'taki gösteriler altıncı gününde: 104 kişi öldü 6 bin 107 kişi yaralandı

Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Saad Maan, 1 Ekim'de başlayıp hala sürmekte olan gösterilere ilişkin açıklamada bulundu. Maan, 1 Ekim'den bu yana Bağdat ve güney kentlerde devam eden hükümet karşıtı gösterilerde sivil ve güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 104 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 107 kişinin yaralandığını aktardı.

Haber Merkezi AA
Irak'taki gösteriler altıncı gününde devam ediyor.
Irak'taki gösteriler altıncı gününde devam ediyor.

Irak İçişleri Bakanlığı, 1 Ekim'den bu yana süren hükümet karşıtı gösterilerde 104 kişinin öldüğünü, 6 bin 107 kişinin yaralandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığından açıklama

Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Saad Maan, Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, gösterilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

104 ölü 6 bin 107 yaralı

  • Maan, 1 Ekim'den bu yana Bağdat ve güney kentlerde devam eden hükümet karşıtı gösterilerde sivil ve güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 104 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 107 kişinin yaralandığını ifade etti.

Gösterilerde 51 kamu ve özel kurumun yakıldığını belirten Maan, 8 parti binasının da ateşe verildiğini söyledi.

Bakanlık Sözcüsü Maan, ayrıca 2 polis kontrol noktasının da yakıldığını kaydetti.

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