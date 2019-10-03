Irak'taki gösteriler devam ediyor: Ölü sayısı 28'e yükseldi

Irak'ın başkenti Bağdat ile güneydeki bazı illerde "işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle düzenlenen gösterilerde şu ana kadar biri polis 28 kişi öldü, bin 177 kişi yaralandı.

28 kişi hayatını kaybetti

Irak Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Heyman Baclan yaptığı açıklamada, "Gösterilerin başladığı 1 Ekim'den bu yana 28 kişi hayatını kaybetti, bin 177 kişi yaralandı." dedi.

Hayatını kaybedenler arasında 1 polis de var

Baclan ayrıca hayatını kaybedenler arasında bir polis memurunun da bulunduğunu aktardı.

Bağdat ile ülkenin güneyindeki bazı kentler 1 Ekim'den bu yana 'işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yoksunluğu'nun protesto edildiği hükümet karşıtı gösterilere sahne oluyor.

Sokağa çıkma yasağı

Gösteriler nedeniyle Bağdat'ın yanı sıra Zikar (Nasiriyye), Meysan (Amara) ve Babil (Hile) kentlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Irak İnsan Hakları Örgütü, daha önce yaptığı açıklamada, gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısını 19 olarak duyurmuştu.

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