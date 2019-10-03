Dünya Iraktaki hükümet karşıtı gösteriler İran 2 sınır kapısını kapattı
ORTADOĞU

Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler: İran 2 sınır kapısını kapattı

Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler: İran 2 sınır kapısını kapattı

İran hükümeti, Irak'taki gösteriler nedeniyle 2 sınır kapısını kapatma kararı aldı. Irak'taki olayların durması halinde Hüsrevi ve Cezzabe sınır kapılarını açacağını belirtti.

Haber Merkezi AA
Irak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Irak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

İran yönetimi, Irak'taki gösteriler nedeniyle Kirmanşah eyaletine bağlı Hüsrevi ile Huzistan eyaletine bağlı Cezzabe sınır kapılarını kapattı.

  • İran Sınır Muhafızları Komutanı Tuğgeneral Kasım Rızai, Devim Muhafızları Ordusu sitesinde yer alan açıklamasında, Irak ile İran arasındaki Hüsrevi ve Cezzabe sınır kapılarının Bağdat ve diğer şehirlerdeki olaylar nedeniyle dün geceden itibaren kapatıldığını bildirdi.

Irak'ta başkent Bağdat'ın ardından gösteriler nedeniyle 3 kentte daha sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Rızai, Irak'taki olayların durması ve güvenliğin sağlanmasının ardından kapatılan sınır kapılarının tekrar açılacağını kaydetti.

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Irak'taki gösteriler

Irak'ta iki gündür devam eden hükümet karşıtı gösterilerde 12 kişi yaşamını yitirdi.

Gösterilerin devam ettiği Basra, Divaniye, Kerbela, Vasit ve Kerkük gibi bazı kentlerde ise henüz bu yönde bir karar duyurulmadı.
  • "Yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" gerekçeleriyle düzenlenen gösterilerde, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 112 kişi de yaralandı.

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Güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı gösterilere müdahalesi sürerken, başkent Bağdat ve bazı vilayetlerde internet erişimi kesilmişti.

Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerde 12 kişi hayatını kaybetmişti.


Irak Savunma Bakanlığı, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle kamu kurumları ve diplomatik temsilcilikleri korumak üzere tüm birimlerini alarma geçirmişti.
Güvenlik güçlerinin Zikar Vilayet Meclisi içinde ve önünde toplanan göstericileri dağıtmak için gerçek mermi kullandığı aktarılmıştı.

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