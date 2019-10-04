Dünya Iraktaki hükümet karşıtı gösteriler Ölü sayısı 44e yükseldi
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Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler: Ölü sayısı 44'e yükseldi

Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler: Ölü sayısı 44'e yükseldi

Bağdat ile ülkenin güneyindeki bazı kentler 1 Ekim'den bu yana "işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yoksunluğu"nun protesto edildiği hükümet karşıtı gösterilere sahne oluyor. Gösterilerde ölü sayısı 44'e yükseldi.

Haber Merkezi AA
Gösterilerde ölü sayısı her dakika artıyor.
Gösterilerde ölü sayısı her dakika artıyor.

Irak'ın başkenti Bağdat ile güney kentlerinde 1 Ekim'den bu yana "yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmeti yoksunluğu" nedeniyle başlayan gösterilerde ölü sayısı 44'e yükseldi.

  • Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden gösterilerde ölü sayısı 44'e yükseldi.

Öte yandan görgü tanıkları ise güvenlik güçlerinin, sokağa çıkma yasağına uymayan göstericileri dağıtmak için ateş açtığını belirtti.

Hükümet karşıtı gösteriler

Bağdat ile ülkenin güneyindeki bazı kentler 1 Ekim'den bu yana "işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yoksunluğu"nun protesto edildiği hükümet karşıtı gösterilere sahne oluyor.

Gösteriler nedeniyle Bağdat'ın yanı sıra Zikar (Nasiriyye), Meysan (Amara) ve Babil (Hile) kentlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Asker ve göstericiler arasında çatışma çıktı.

Sokağa çıkma yasağının ardından halk, sokaklarda ateş yaktı.

Çatışmaların ardından caddelerin görüntüleri.

Parti binaları ateşe verildi.

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