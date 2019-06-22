Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Dünya İran BAEnin Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı
ORTADOĞU

İran BAE'nin Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı

İran BAE'nin Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı

İran Dışişleri Bakanlığı, "Yabancı güçlere askeri tesislerini kullandıran bölge ülkeleri, İran'ın kara, hava ve denizlerine yönelik her türlü saldırıdan sorumlu tutulacaktır" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
Maslahatgüzara, ülkesinin İran hava sahasına yönelik ihlalde payı olduğu ifade edildi.
Maslahatgüzara, ülkesinin İran hava sahasına yönelik ihlalde payı olduğu ifade edildi.

İran yönetimi, "hava sahasını ihlal eden" ABD'ye ait insansız hava aracının (İHA) Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) bir üsten kalktığı gerekçesiyle BAE'nin Tahran Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

  • İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran "hava sahasını ihlal eden" ABD'ye ait İHA'yla ilgili BAE'nin Tahran Maslahatgüzarının bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Maslahatgüzara, ülkesinin İran hava sahasına yönelik ihlalde payı olduğunun ve İran'ın buna itirazının iletildiği kaydedilen açıklamada, "Yabancı güçlere askeri tesislerini kullandıran bölge ülkeleri, İran'ın kara, hava ve denizlerine yönelik her türlü saldırıdan sorumlu tutulacaktır" ifadesine yer verildi.

Düşürülen İHA

İran Devrim Muhafızları Ordusu, perşembe günü Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde İran hava sahasını ihlal eden ABD Hava Kuvvetlerine ait RQ-4 Global Hawk tipi İHA'nın karadan havaya füzeyle vurularak düşürüldüğünü duyurmuştu.

  • ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise Hürmüz Boğazı üzerinde uçan ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracının İran tarafından düşürüldüğünü doğrulamış, ancak söz konusu İHA'nın uluslararası hava sahasında uçarken düşürüldüğünü savunmuştu.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, düşürülen İHA'nın BAE'deki ABD'ye ait Ez-Zafra Hava Üssü'nden kalktığını ve hava sahası ihlali gerekçesiyle düşürüldüğünü açıklamıştı.

ABD uçaklarına İran hava sahasını yasakladı
DÜNYA
ABD uçaklarına İran hava sahasını yasakladı

İran ABD'nin İHA'sını düşürdü
DÜNYA
İran ABD'nin İHA'sını düşürdü

İran: ABD ordusunu terör listesine alırız
DÜNYA
İran: ABD ordusunu terör listesine alırız
İstanbul seçimibağımsızlık mücadelesi

İstanbul seçimi
'bağımsızlık mücadelesi'

​Cumhur İttifakı adayı Yıldırım, Pendik'te vatandaşlarla buluştu.
Ayrılması an meselesi

Ayrılması an meselesi

​Galatasaray ve Arap kulübü bonservis pazarlığında sona geldi.
İbrahim Karagül: İmamoğlu FETÖ projesi

Ekrem İmamoğlu bir “proje”dir. Bunu bugün anlamayanlar yarın mutlaka anlayacak ve acı çekecektir. Ülkelerine duydukları sevgi yüzünden acı çekecektir. Bu yazılanların bir seçim meselesi olduğunu sananlar acı çekecektir.Video: * Kişilik profili, davranış kalıbı, ses tonu, söylemi, riyakarlığı, arsızl
AK Parti'den<br>Saadet Partisi'ne ziyaret

AK Parti'den
Saadet Partisi'ne ziyaret

​İki partinin temsilcileri İstanbul seçimlerini konuştu.
Samsun sular altında

Samsun sular altında

​Kent genelinde elektrik kesintileri yaşanıyor.
Gözünü Sokotra Adası'na dikti

Gözünü Sokotra Adası'na dikti

​Ortadoğu'nun çıbanbaşı Birleşik Arap Emirlikleri, hiçbir fırsatı kaçırmıyor.
Oğlunu boğan<br>babaya tahliye

Oğlunu boğan
babaya tahliye

​4 yaşındaki Efe arabada vahşice öldürülmüştü.
Bu görüntüler<br>yürekleri ısıttı

Bu görüntüler
yürekleri ısıttı

​Patisinden yaralanan köpek eczacıdan yardım istedi.
TSK havadan vurdu

TSK havadan vurdu

​PKK'ya ait sığınak ve mühimmat depoları vuruldu.
MİT ve Emniyet'ten<br>ortak operasyon

MİT ve Emniyet'ten
ortak operasyon

​Norveç'te PKK adına faaliyet yürüten kişi Bingöl'de yakalandı.
Uçan kale

Uçan kale

​Türkiye 8'inci uçağını da teslim aldı.
Türkiye ile<br>yeni bir süreç

Türkiye ile
yeni bir süreç

​IKBY Başkanı Barzani'den önemli açıklama...
70 kuruşa düştü

70 kuruşa düştü

​Havanın ısınmasıyla sebze-meyve fiyatları dip yaptı.
Yargılanmamış

Yargılanmamış

​Kaşıkçı cinayetinin ele başı Kahtani'nin yargılanmadığı ortaya çıktı.
Dönüyorlar!

Dönüyorlar!

İstanbul'da oy kullanacak vatandaşların yolculuğu başladı.
Yeni bir zafere<br>imza atacağız

Yeni bir zafere
imza atacağız

​Binali Yıldırım, İstanbul seçimlerini değerlendirdi.
200 bini aştı

200 bini aştı

​Türk kadınları mühendislik alanında atağa geçti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.