İran Cumhurbaşkanı Reisi'den İsrail'in katliamına tepki: Bu suçun failleri ve destekçileri yargılanmalı

"Uluslararası kanunlar ve anlaşmalar kağıt üzerinde kalmak için mi yazılıyor? Tüm dünya halklarının yargısı, bu rejimin insanlığa karşı iğrenç ve korkunç suçlar işlediğidir. Bu suçlar bir an önce durdurulmalı, fail ve destekçileri adalet önüne çıkarılmalıdır."