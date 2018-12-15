Dünya İran Zencaninin infaz edilmeme sebebini açıkladı
ORTADOĞU

Zencani neden idam edilmiyor?

İran Zencani'nin infaz edilmeme sebebini açıkladı

İran yargısı, ülke tarihinin en büyük yolsuzluk suçlamasıyla idam cezasına çarptırılan ünlü işadamı Babek Zencani'nin neden infaz edilmediğini açıkladı.

DHA
Babek Zencani
Babek Zencani

Ekonomik suçlamalar nedeniyle son aylarda bazı işadamlarının kısa sürede yargılanarak idam edilmesi, 2.8 milyar dolar dolandırıcılık gerekçesiyle iki yıl önce hakkında idam kararı verilen ancak hala infaz edilmeyen Babek Zencani dosyasına çevirdi.

  • İran Yargı Erki Başkanvekili Hadi Sadıki, Zencani'nin özellikle yurt dışındaki mal varlığının tespiti ve geri getirilmesi çalışmalarının devam ettiğini, sanığın dolandırdığı paraları geri verdikten sonra infaz edileceğini bildirdi. Zencani'nin neden idam edilmediğine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sadıki," Zencani, suistimal ettiği mallarının tümünü son riyaline kadar hazineye geri ödemelidir.

Ancak malların bir kısmı yurtdışında olduğundan şu an onlara ulaşamıyoruz. Halkımız, idam kararının uygulanmasında acele etmemeli, çünkü yurtdışındaki ip uçlarını kaybetmek istemiyoruz. Tüm mallar hazineye geri getirildiğinde sanığın infazı gerçekleşecek" diye konuştu. Yolsuzluk ve evrakta sahtecilik yaparak devleti 2.8 milyar dolar dolandırdığı gerekçesiyle yargılanan Zencani, Mart 2016'da idam cezasına mahkûm edilmiş, ünlü işadamının itirazı üzerine karar, Aralık 2016'da yüksek mahkeme tarafından da onaylanmıştı.

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