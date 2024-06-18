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Dünya

İran'da 5 büyüklüğünde deprem: Dört kişi hayatını kaybetti

İran'ın Rezevi Horasan eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerel saatle 13.24'te meydana gelen depremde dört kişinin hayatının kaybettiği, 120 kişinin de yaralandığı bildirildi.

22:56 - 18/06/2024 Salı
AA
İran'daki depremde can kaybının yanında birçok yerleşim yeri de zarar gördü.
İran'daki depremde can kaybının yanında birçok yerleşim yeri de zarar gördü.

İran'ın doğusundaki Rezevi Horasan eyaletine bağlı Kaşmer ilçesinde meydana gelen depremde 4 kişinin hayatını kaybettiği, 120 kişinin yaralandığı bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, Kaşmer Kaymakamı Hüccetullah Şeriatmedari, 5 büyüklüğündeki depremin yerel saatle 13.24'te meydana geldiğini belirtti.

Deprem nedeniyle ilçede ve ilçeye bağlı "Zinde Can" köyünde toplam iki evin hasar gördüğünü aktaran Şeriatmedari, 4 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Sarsıntıda 120 kişinin de yaralandığını aktaran Şeriatmedari, yaralananların bir çoğunun ayakta tedavi edildiğini, bir kısmının da hastanelerde tedavi altına alındığı bilgisini verdi.





#Deprem
#İran
#Rezevi Horasan
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