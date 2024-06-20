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Dünya

İran'da Reisi'nin koltuğu için kıran kırana seçim yarışı: İki isim öne çıkıyor

İran'da yapılan bir kamuoyu yoklamasında, 28 Haziran'daki cumhurbaşkanı seçiminde yarışın ilk sırasında yüzde 26,2 ile Said Celili, ikinci sırasında yüzde 19,8 ile Mesud Pezeşkiyan yer aldı.

12:47 - 20/06/2024 Perşembe
AA
Said Celili - Mesud Pezeşkiyan
Said Celili - Mesud Pezeşkiyan

İran, İbrahim Reisi'nin helikopterinin düşmesi ve hayatını kaybetmesinin ardından 28 Haziran'da yeni cumhurbaşkanını seçecek.


28 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimler öncesi ise İranlı Öğrenciler Anket Ajansı (ISPA) 18-19 Haziran'da ülke genelinde cumhurbaşkanı seçimine ilişkin yüz yüze gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı.


Ülkede 31 eyalette 18 yaş üstü 4545 kişiyle yapılan ankette seçime kesin katılacağını veya katılmayı düşündüğünü belirten seçmenlere "Şu anda cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılsa hangi cumhurbaşkanı adayına oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.



İki aday yarışta öne çıkıyor


Katılımcıların yüzde 26,2'si eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Celili'ye oy vereceğini, 19,8'si ise oy tercihini reformistlerin tek adayı Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Pezeşkiyan'dan yana kullanacağını belirtti.


Daha önceki anketlerin bir çoğunda ilk sırada yer alan Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ISPA'nın anketinde yüzde 19 oy oranıyla üçüncü oldu.



İran'da bazıları ise destekleyecekleri aday konusunda kararsız


Diğer adaylardan Emir Hüseyin Kadızadehaşimi yüzde 2,6, Ali Rıza Zakani yüzde 2 ve Mustafa Purmuhammedi yüzde 0,9'da kaldı.


Oy kullanacağını belirtenlerin yüzde 27,4'ü henüz hangi adayı destekleyeceğine dair karar vermediğini, yüzde 1,6'sı boş oy kullanacağını ve yüzde 0,5'i de oy vermeyi düşündüğü adayın ismini açıklamamak istemediğini söyledi.




#İran
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