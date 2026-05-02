İran'dan ABD'ye mesaj: Top artık Washington'un sahasında

20:032/05/2026, Cumartesi
Garibabadi, İran'ın hem diplomasi hem de olası çatışma durumunda milli çıkarlarını koruyacağını vurguladı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Pakistan aracılığıyla ABD’ye sunulan diplomatik teklif sonrası yaptığı açıklamada, sürecin bundan sonraki yönünü Washington’un belirleyeceğini söyledi. Tahran’da yabancı misyon temsilcileriyle bir araya gelen Garibabadi, İran’ın hem diplomasi hem de olası çatışma durumunda milli çıkarlarını koruyacağını vurguladı. ABD’ye güven duymadıklarını belirten Garibabadi, buna rağmen diplomasiye bağlı kalacaklarını ifade etti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ülkesinin Pakistan aracılığı ile ABD’ye sunduğu teklif hakkında, “Şu an top, çatışmayı sürdürmeyi mi yoksa diplomasi yolunu mu seçecek olan ABD’nin sahasında.” dedi.

İran basınına göre, Garibabadi, başkent Tahran’da çeşitli ülkelerin büyükelçileri ve misyon şefleri ile bir araya geldi.

"Şu an top ABD'nin sahasında"

Garibabadi, burada yaptığı konuşmada, ülkesinin diplomasi veya savaş olmak üzere her iki durumda da milli çıkarlarını ve güvenliğini koruyacağını belirterek, “İran teklifini arabulucu olarak Pakistan’a sunmuştur. Şu an top, çatışmayı sürdürmeyi mi yoksa diplomasi yolunu mu seçecek olan ABD’nin sahasında.” ifadelerini kullandı​​​​​​​

İran’ın ABD’ye karşı güven duymadığını vurgulayan Garibabadi, ülkesinin diplomasi yolunda dürüstlüğünü koruyacağını söyledi.



