İran'dan ABD'ye mesaj: Top artık Washington'un sahasında

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Pakistan aracılığıyla ABD’ye sunulan diplomatik teklif sonrası yaptığı açıklamada, sürecin bundan sonraki yönünü Washington’un belirleyeceğini söyledi. Tahran’da yabancı misyon temsilcileriyle bir araya gelen Garibabadi, İran’ın hem diplomasi hem de olası çatışma durumunda milli çıkarlarını koruyacağını vurguladı. ABD’ye güven duymadıklarını belirten Garibabadi, buna rağmen diplomasiye bağlı kalacaklarını ifade etti.
Garibabadi, burada yaptığı konuşmada, ülkesinin diplomasi veya savaş olmak üzere her iki durumda da milli çıkarlarını ve güvenliğini koruyacağını belirterek, “İran teklifini arabulucu olarak Pakistan’a sunmuştur. Şu an top, çatışmayı sürdürmeyi mi yoksa diplomasi yolunu mu seçecek olan ABD’nin sahasında.” ifadelerini kullandı
İran’ın ABD’ye karşı güven duymadığını vurgulayan Garibabadi, ülkesinin diplomasi yolunda dürüstlüğünü koruyacağını söyledi.