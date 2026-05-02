Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
ABD resmen onayladı: 3 ülkeye 8 milyar dolarlık dev silah satışı yapılacak

10:512/05/2026, Cumartesi
Diğer
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu ülkelerine yönelik 8,6 milyar doları aşan yeni silah ve mühimmat satış paketine onay verdi. Karar, bölgedeki askeri dengeler ve Washington’ın güvenlik politikaları açısından dikkat çekti.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın 40'ıncı gününde sağlanan ateşkese ilişkin kırılgan müzakereler dolaylı olarak sürerken Washington yönetiminden kritik bir silah hamlesi geldi.


Onay verildi


ABD Dışişleri Bakanlığı, savaş süresince İran'ın saldırılarına karşı koymakta zorlanan Ortadoğu ülkelerine toplam 8.6 milyar doları aşan silah ve mühimmat satışını onayladı.



Satış bildirimine göre ABD , Katar'a 4 milyar dolarlık Patriot füzesi temin edecek. Körfez ülkesi ABD'den ayrıca 1 milyar dolarlık "lazer güdüm kiti" de satın alacak.


ABD'den Kuveyt'e 2.5 milyar dolar değerindeki entegre savaş komuta sistemi satışına da onay çıktı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ise 147.6 milyon dolarlık hassas silah sistemi satışına onay verdi.


ABD Dışişleri Bakanlığı, satışa ilişkin Kongre’ye gönderilen bildirimlerinde, her iki satışın da ABD’nin “dış politika ve ulusal güvenlik” hedeflerini desteklediğini belirtti.



#ABD
#Orta Doğu
#silah
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
