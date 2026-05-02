ABD resmen onayladı: 3 ülkeye 8 milyar dolarlık dev silah satışı yapılacak

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın 40'ıncı gününde sağlanan ateşkese ilişkin kırılgan müzakereler dolaylı olarak sürerken Washington yönetiminden kritik bir silah hamlesi geldi.





Onay verildi





ABD Dışişleri Bakanlığı, savaş süresince İran'ın saldırılarına karşı koymakta zorlanan Ortadoğu ülkelerine toplam 8.6 milyar doları aşan silah ve mühimmat satışını onayladı.









Satış bildirimine göre ABD , Katar'a 4 milyar dolarlık Patriot füzesi temin edecek. Körfez ülkesi ABD'den ayrıca 1 milyar dolarlık "lazer güdüm kiti" de satın alacak.





ABD'den Kuveyt'e 2.5 milyar dolar değerindeki entegre savaş komuta sistemi satışına da onay çıktı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ise 147.6 milyon dolarlık hassas silah sistemi satışına onay verdi.





ABD Dışişleri Bakanlığı, satışa ilişkin Kongre’ye gönderilen bildirimlerinde, her iki satışın da ABD’nin “dış politika ve ulusal güvenlik” hedeflerini desteklediğini belirtti.







