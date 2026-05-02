ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

09:442/05/2026, Cumartesi
AA
Baker Hughes'in haftalık verileri yayımlandı.
Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'in haftalık verileri yayımlandı. Yayımlanan güncel verilere göre ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 arttı.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 25 Nisan-1 Mayıs'ta bir önceki haftaya göre 1 artarak 408'e yükseldi.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 64 azaldı.

Perşembe gününü 114,01 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 108,17 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 101,94 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 105,07 dolar seviyesinde tamamlamıştı.


12. YARGI PAKETİ SON DAKİKA AF: 12. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi? İnfaz düzenlemesi