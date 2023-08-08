İran'dan ABD'ye misilleme: Müdahale ederlerse el koyarız

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İranlı yetkili, ABD'nin girişimlerine karşı gerekli tedbirleri alacaklarını söyledi.
İran ile ABD arasında tanker krizleri
ABD medyası 3 Ağustos'ta Pentagon'un "İran'ın müdahalelerine karşı Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere silahlı denizciler ve deniz piyadeleri yerleştirmeye hazırlandığına" dair haberlere yer vermişti. Haberlerin ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması 300 ila 1000 kilometre menzilli çeşitli tiplerde füzeleri envanterine kattığını duyurmuştu.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün yaklaşık 3 bin askerden oluşan 26'ncı Deniz Piyadeleri Sefer Görev Birliği'nin 6 Ağustos'ta Orta Doğu'ya ulaştığını açıklamıştı.