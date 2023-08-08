İran'dan ABD'ye misilleme: Müdahale ederlerse el koyarız

ABD, uyguladığı tek taraflı yaptırımlar nedeniyle zaman zaman ham petrol taşıyan İran'a ait tankerlere el koyuyor ve bu gemilerdeki petrolü de açık artırmayla satıyor. İran da buna karşılık Basra Körfezi çevresindeki petrol tankerlerine

"denizcilik kurallarına uymadığı"