İran: Lübnan'daki Filistin mülteci kampı Ayn el-Helva'daki çatışmalardan endişeliyiz

Lübnan'daki en büyük Filistin mülteci kampı Ayn el-Helva'da 29 Temmuz'dan bu yana devam eden çatışmalarda 9 kişi öldü, 40'tan fazla kişi yaralandı. Kampın yer aldığı Sayda kentindeki İslami Doktorlar Sendikası Başkanı Gassan Sis, 3 günlük çatışmanın sonuçlarına ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı. Sis, bugün yeniden başlayan çatışmaların ardından ölü sayısının 9'a yükseldiğini 40'tan fazla kişinin yaralandığını söyledi. Yaralıların Sayda kentindeki hastanelerde tedavi altına alındığını belirten Sis, kamptaki hastanelerin ise çatışmalar nedeniyle hizmet dışı kaldığını ifade etti. Sendika Başkanı Sis, kamptaki hasta 6 Filistinlinin bölgeden çıkarıldığını kaydetti.