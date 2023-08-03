|
Dünya

İran: Lübnan'daki Filistin mülteci kampı Ayn el-Helva'daki çatışmalardan endişeliyiz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Lübnan'daki en büyük Filistin mülteci kampı Ayn el-Helva'daki çatışmalardan endişe duyduklarını ifade etti.

13:58 . 3/08/2023 Perşembe
AA
Filistinli gruplar arasında çıkan çatışmalarda 12 kişi öldü, 60'tan fazla kişi yaralandı.

Filistinli gruplar arasında çıkan çatışmalarda 12 kişi öldü, 60'tan fazla kişi yaralandı.

Tesnim Haber Ajansı'na göre Kenani, Ayn el-Helva Mülteci Kampı'ndaki çatışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani.

Kampta çıkan çatışmaların endişe verici olduğunu vurgulayan Kenani, şu ifadeleri kullandı:


"Tüm Filistinli grupların, bütün güç ve imkanlarını Filistin halkının sorunlarının, istikrarsızlık ve huzursuzluğunun kaynağı Siyonist işgalcilerle mücadeleye yönlendirmesi gerekmektedir. Bu, kendi topraklarına dönebilmenin zeminini hazırlayacaktır."

Lübnan'daki en büyük Filistin mülteci kampı Ayn el-Helva'da 29 Temmuz'dan bu yana aralarında Fetih Hareketinin de bulunduğu Filistinli gruplar arasında çıkan çatışmalarda 12 kişi öldü, 60'tan fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı tarafların arabuluculuğunda 31 Temmuz'da kamptaki Filistinli gruplar arasında ateşkes sağlandığı duyurulmuştu. Buna rağmen taraflar arasında zaman zaman çatışmalar devam ediyor.​​​​​​​

Lübnan'daki Filistin mülteci kampında çıkan çatışmada ölü sayısı 9'a yükseldi
Lübnan'daki Filistin mülteci kampında çıkan çatışmada ölü sayısı 9'a yükseldi

Lübnan'daki en büyük Filistin mülteci kampı Ayn el-Helva'da 29 Temmuz'dan bu yana devam eden çatışmalarda 9 kişi öldü, 40'tan fazla kişi yaralandı. Kampın yer aldığı Sayda kentindeki İslami Doktorlar Sendikası Başkanı Gassan Sis, 3 günlük çatışmanın sonuçlarına ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı. Sis, bugün yeniden başlayan çatışmaların ardından ölü sayısının 9'a yükseldiğini 40'tan fazla kişinin yaralandığını söyledi. Yaralıların Sayda kentindeki hastanelerde tedavi altına alındığını belirten Sis, kamptaki hastanelerin ise çatışmalar nedeniyle hizmet dışı kaldığını ifade etti. Sendika Başkanı Sis, kamptaki hasta 6 Filistinlinin bölgeden çıkarıldığını kaydetti.


#İran
#Filistin
#Lübnan
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Beşiktaş Avrupa Konferans Ligi'nde tur için sahaya çıkıyor: KF Tirana - Beşiktaş rövanş maçı ne zaman?