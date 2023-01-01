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Dünya
İran’dan İngiltere’ye Prens Harry’li cevap: İnsan hakları vaazı verecek durumda değiller
İran Dışişleri Bakanlığı bugün, İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın Akbari’nin idamı konusundaki açıklamalarına cevap verdi. Bakanlık, Prens Harry’nin 25 Afganistanlıyı öldürmesine sessiz kalan İngiltere’nin ‘insan hakları konusunda vaaz verecek durumu olmadığını’ vurguladı.
15:56 . 17/01/2023 Tuesday
DHA
Eski İran Savunma Bakanı Yardımcısı Alireza Akbari.

Eski İran Savunma Bakanı Yardımcısı Alireza Akbari.

İran makamlarınca Cumartesi günü ‘casusluk’ suçlamasıyla idam edilen eski İran Savunma Bakanı Yardımcısı Alireza Akbari’nin İngiliz-İran çifte vatandaş olması sebebiyle İngiltere hükümetinden sert açıklamalar yapılmış, İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly ise idamı kınayarak sessiz kalmayacaklarını belirtmişti.İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kanaani'nin Farsça tweet'i bugün, Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından İngilizce paylaşıldı. İlgili paylaşımda “İngiltere'nin İran İslam Cumhuriyeti'nin ulusal güvenliğine karışması, İran istihbaratı ve yargısından kesin bir yanıt aldı. Kraliyet ailesinin bir üyesinin 25 masum insanın katledilmesini satranç taşlarının kaldırılması olarak görüp bu konuda hiçbir pişmanlık duymadığı İngiliz rejimi ve bu savaş suçunu görmezden gelenler, başkalarına insan hakları vaazı verecek durumda değiller” ifadeleri yer aldı. 



#İran
#İngiltere
#Prens Harry
2 saat önce
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İran’dan İngiltere’ye Prens Harry’li cevap: İnsan hakları vaazı verecek durumda değiller
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