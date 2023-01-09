Dünya Kraliyet ailesi için sonun başlangıcı
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Kraliyet ailesi için sonun başlangıcı

İngiliz Kraliyet Ailesi, Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Meghan Markle’ın iddiaları nedeniyle zor durum yaşıyor. Kraliyet uzmanlarına göre yaşanan skandallar, Birleşik Krallık'ta anayasal monarşiyi tehlikeye sokacak olayları tetikleyebilir.

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Kraliyet ailesi için sonun başlangıcı
Prens Harry ve eşi Meghan Markle.

İngiliz Kraliyet Ailesi, uzun bir süredir Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Meghan Markle’ın iddiaları yüzünden zor durumda. Bazı kraliyet uzmanlarına göre bitmek bilmeyen skandallar, Birleşik Krallık’ta anayasal monarşiyi tehlikeye sokacak olayları tetikleyebilir. İngiliz basınına konuşan kraliyet uzmanı Catherine Mayer, Harry’nin yeni çıkacak otobiyografi kitabındaki “korkunç” iddiaların ve aile arasındaki sürtüşmelerin kraliyet ailesinin geleceği için iyi işaretler vermediğini vurguladı. Mayer, “Bu, kraliyet ailesi için sonun başlangıcı olabilir. Kraliyet ailesi, içimizdeki ırkçılığa, kadın düşmanlığına ve gelir adaletsizliğine olan öfkenin sembolü haline geldi” şeklinde konuştu. 10 Ocak’ta çıkacak Spare kitabında Harry’nin, annesi Prenses Diana’nın ölümü, kraliyet ailesi üyeleriyle ilişkisi ve Afganistan’daki askerlik görevi hakkında çok sayıda tartışmalı ifadeye yer verdiği ortaya çıkmıştı.

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