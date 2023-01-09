İngiliz Kraliyet Ailesi, uzun bir süredir Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Meghan Markle’ın iddiaları yüzünden zor durumda. Bazı kraliyet uzmanlarına göre bitmek bilmeyen skandallar, Birleşik Krallık’ta anayasal monarşiyi tehlikeye sokacak olayları tetikleyebilir. İngiliz basınına konuşan kraliyet uzmanı Catherine Mayer, Harry’nin yeni çıkacak otobiyografi kitabındaki “korkunç” iddiaların ve aile arasındaki sürtüşmelerin kraliyet ailesinin geleceği için iyi işaretler vermediğini vurguladı. Mayer, “Bu, kraliyet ailesi için sonun başlangıcı olabilir. Kraliyet ailesi, içimizdeki ırkçılığa, kadın düşmanlığına ve gelir adaletsizliğine olan öfkenin sembolü haline geldi” şeklinde konuştu. 10 Ocak’ta çıkacak Spare kitabında Harry’nin, annesi Prenses Diana’nın ölümü, kraliyet ailesi üyeleriyle ilişkisi ve Afganistan’daki askerlik görevi hakkında çok sayıda tartışmalı ifadeye yer verdiği ortaya çıkmıştı.

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DÜNYA Prens Harry kitabında yazdı: Afganistan'da 25 kişiyi öldürdüm ve bundan utanç duymadım