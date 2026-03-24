İran'dan yeni misilleme: Tel Aviv başta olmak üzere İsrail'in birçok bölgesinde sirenler çaldı

İran’ın gece yarısından bu yana yaptığı 5’inci misilleme İsrail’in güneyini hedef aldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’dan atıldığı tespit edilen füzeleri önlemek için hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

Öte yandan atılan füzelerden birinin açık alana düştüğü, olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin gönderildiği belirtildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre ölen ve yaralanan olmadığı kaydedildi.