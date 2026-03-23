Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İsrail: Dimona ve Arad'ı vuran İran füzeleri 'birbiriyle ilgisiz hatalar' sonucu önlenemedi

09:3423/03/2026, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
İsrail, İran misillemesinde hava savunma sistemlerinin başarısız kalmasına ilişkin açıklama
İsrail ordusu, ülkenin güneyinde Dimona ve Arad kentlerini vuran iki İran füzesinin de ‘birbiriyle ilgisiz hatalar’ sonucu önlenemediğini bildirdi.

İsrail ordusu, İran’ın önceki gün gerçekleştirdiği misilleme karşısında hava savunma sistemlerinin başarısız kalmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, İran’a ait iki füzenin iki saat arayla aynı geniş bölgede önlenememesinin ‘tamamen tesadüf’ olduğu öne sürüldü.

Dimona ve Arad kentlerini vuran füzelerin yüzlerce kilogram patlayıcı içeren konvansiyonel başlık taşıdığı iddia edilen açıklamada, hava savunma sistemlerinin her iki füzeyi de hedef aldığı ancak başarısız kaldığı aktarıldı. Söz konusu bölgeye daha önce yapılan iki füze saldırısının önlendiği ileri sürülen açıklamada, hava savunma sistemlerinde ‘sistematik bir başarısızlık’ olmadığı ifade edildi.



15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
