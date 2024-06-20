İran'ın tek reformist cumhurbaşkanı adayı Pezeşkiyan: Ülkede adalet yok

Mesud Pezeşkiyan, Tahran'daki Milad Kulesi'nde düzenlenen seçim programına, eski Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve eski Yol ve Şehircilik Bakanı Abbas Ahundi ile katıldı.





Zarif, burada yaptığı konuşmada, "Bize umutsuzluk aşılayanların, evde kalmamızı ya da İran'ı terk etmemizi isteyenlerin sözlerini dinlemeyeceğiz. Hem bu taraftaki aşırıcılar hem de diğer taraftaki aşırıcılar olmak üzere tüm aşırıcıları hayal kırıklığına uğratacağız" dedi.





Pezeşkiyan için halkı sandığa çağıran Zarif, "Tek yolumuz sandık, tek yerimiz İran. Bazıları insanların sandığa gitmemesini istiyor. Oy vermemek o azınlığa oy vermektir. Azınlığın kendisini çoğunluk gibi hissetmesine izin vermeyelim" ifadesini kullandı.





'Bazılarının bizi meydandan uzaklaştırmasına izin vermeyelim'

Zarif'in ardından kürsüye çıkan cumhurbaşkanı adayı Pezeşkiyan da "Adalet istiyoruz ve din, toplumda adaleti uygulamak için var. Kur'an düşmana karşı bile adaletli davranmamız gerektiğini söylüyor. Etnik grupların, yoksulların, köylerde yaşayanların haklarını talep etmeli ve gerçekleştirmeye çalışmalıyız" diye konuştu.





Ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney'in politikalarını uygulayacağını belirten Pezeşkiyan, "Bunun için bazıları beni eleştiriyor. Toplumdaki yoksulluğu ortadan kaldırmak, toplumda adaleti teşvik etmek ve zorbalığı kabul etmemek kötü bir şey mi?" dedi.



