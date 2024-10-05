İrlanda terör devleti İsrail'in baskılarına boyun eğmedi: Lübnan'daki askerler geri çekilmeyecek

"The Irish Times" gazetesinin İrlandalı kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail ordusu, İrlanda ve UNIFIL'den Lübnan sınır karakolundaki barış güçlerini çekmeleri talebinde bulundu.

İsrail'in talebine ret: İrlandalı birlikler yerinde kalacak

İrlandalı kaynaklar, bu talebin reddedildiğini ve İsrail'e birliklerin yerinde kalacağının söylendiğini aktardı.

Ayrıca kaynaklar, talebin Lübnan'daki UNIFIL karargahına ve aralarında İrlanda'nın da bulunduğu UNIFIL'e askeri katkı sağlayan ülkelere yapıldığını belirtti.

Siyonistler geniş çaplı saldırı hazırlığında

Haberde, barış güçlerinin sınırdan çekilmesi yönündeki uyarının, İsrail'in sınır boyunca geniş çaplı saldırı başlatması ihtimalini arttırdığı şeklinde yorumlandı.

Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri ve İsrail ile sınır olarak belirlenen Mavi Hat'ta bir İrlanda karakolu bulunuyor.

BMGK'nin 1701 sayılı kararı ne diyor?

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücüne (UNIFIL) ait silah ve askeri araç gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri ve İsrail ile sınır olarak belirlenen Mavi Hat arasındaki neredeyse tüm bölgeler 2000 yılından bu yana Hizbullah'ın güçlü askeri nüfuzu altında bulunuyor.







