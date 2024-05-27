İrlanda Başbakanı İsrail'in Filistinlilerin kampını bombalamasını kınadı

Harris, İrlanda'nın başkenti Dublin'de Virgin Media'ya yaptığı açıklamada, İsrail'in Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin kampını bombalamasına tepki gösterdi.

Başbakan Harris, "İnsanların güvende olmak için gittikleri, ebeveynlerin çocuklarını güvende olmak için getirdikleri bir merkezin bir gecede bombalanması dehşet verici." ifadesini kullandı.

Bu saldırının, uluslararası hukuk açısından ciddi soruları gündeme getirdiğine işaret eden Harris, "Gerçekten de bu şiddetin neden sona ermesi gerektiği, bu saldırıların neden sona ermesi gerektiği ve şiddete neden son verilmesi gerektiği konusunda bize bir kez daha çok ama çok güçlü bir fikir vermektedir." dedi.

"AB ile İsrail arasındaki ticaret anlaşması gözden geçirilmeli"

Harris, konuşmasında, İrlanda'nın, Avrupa Birliği (AB) ile İsrail arasındaki ticaret anlaşması olan Ortaklık Anlaşması'nın gözden geçirilmesi çağrısında bulunan mektubu imzalayan iki ülkeden biri olduğunu hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AB'nin bu gözden geçirmeden korkması gerektiğini düşünmüyorum. Şu ana kadar Avrupa düzeyinde verilen yanıttan tatmin olmadığımı düşünüyorum. Bu konunun önemine ilişkin daha geniş koalisyon oluşturmak için her türlü diplomatik yolu denemeye devam edeceğim çünkü bunun devam etmesine izin verilemez. İrlanda'nın Norveç ve İspanya ile Filistin devletini tanımasından gurur duyuyorum ancak, şu anda çocuklar ölüyor ve fiilen yerinden edilmiş kişilerin bulunduğu merkezler bombalanıyor. Bu alçakça bir hareket."

"Şu ana kadar nasıl bu kadar etkisiz kalabildik?"

Harris, AB, ABD ve diğer ülkelerin Gazze'de ateşkes çağrısı konusundaki samimiyetinden şüphe duymadığının, ancak her ülkenin kendisine sorması gereken sorular olduğunu bildirdi.

İrlanda Başbakanı Harris, "Bence artık her ülke kendine şu soruyu sormalı: Şu ana kadar nasıl bu kadar etkisiz kalabildik? Barışın etkin şekilde sağlanması ve şiddetin sona ermesi için daha fazla ne yapabiliriz? Bu soruyu yanıtlamak için huzursuz ve aceleci olmalıyız." dedi.