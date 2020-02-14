Dünya İşgal şirketleri
ORTADOĞU

İşgal şirketleri

İsrail, Batı Şeria’yı ilhak etmeyi planlarken BM’den kritik adım geldi. BM, yasa dışı Yahudi yerleşimlerinde faaliyet gösteren 112 şirketin listesini yayınlayarak teşhir etti. İşgale destek veren şirketler arasında TripAdvisor, Booking, Motorola ve Airbnb de var. Filistin yönetimi kararı “uluslararası hukuk açısından zafer” olarak yorumladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İşgalci İsrail
İşgalci İsrail

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail işgali altındaki Batı Şeria’da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde faaliyet gösteren İsrail merkezli ve uluslararası firmaların listesini yayımladı. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin yayımladığı yeni raporda, 94’ü İsrail, 18’i diğer ülkelerden toplam 112 firmanın yer aldığı bir liste paylaşıldı. Filistin yönetimi yayınlanan listeyi, “zafer” yorumuyla değerlendirdi. Listenin, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yahudi yerleşim birimlerinde belirli faaliyetlerde bulunan ticari işletmeleri kapsadığı kaydedildi. Uluslararası şirketler arasında listede, ABD’den dünyaca ünlü “Airbnb Inc”, “Expedia Group Inc”, “Motorola Solutions Inc”, “TripAdvisor Inc”, “General Mills Inc” ve “Booking Holdings Inc” yer aldı.

Motorola

***

Trip Advisor

***

Airbnb

***

Booking

KAPSAMLI VE TİTİZ İNCELEME

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, raporun kapsamlı ve titiz bir inceleme sürecinden geçerek gerçeğe dayalı olarak hazırlandığını vurguladı. Listede, Hollanda’dan “Booking.com”, “Kardan N.V”, “Altice Europe N.V” ve “Tahal Group International”, İngiltere’den “JC Bamford Excavators Ltd”, “Opodo Ltd” ve “Greenkote P.L.C”, Fransa’dan “Egis Rail”, “Egis S.A” ve “Alstom S.A” ve Lüksemburg’dan “eDreams ODIGEO S.A” ve Tayland’dan da “Indorama Ventures P.C.L” bulunuyor.

FİLİSTİN İÇİN ZAFER

BM tarafından yayınlanan listede Filistin yönetimi tarafından memnuniyetle karşılandı. Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, “Yerleşim birimlerini destekleyen ve oralarda yatırım yapan firmaların adlarının yayımlanması, yerleşim birimlerini ifşa etmektir ve bunları yasallaştırma girişimlerini reddetme adımıdır” ifadelerini kullandı. Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki de “Yahudi yerleşim birimlerinde faaliyet gösteren şirket ve kuruluşların listesini yayınlamak, sömürge sisteminin kaynaklarını kurutma yönündeki uluslararası hukuk ve diplomatik çaba açısından bir zaferdir” açıklamasını yaptı.

HUKUK İHLALİ GÖRÜLDÜ

  • Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat yaptığı açıklamada, söz konusu firmaların isimlerinin açıklanmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, bu adımla yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerindeki tüm faaliyetlerin uluslararası hukukun ihlali olduğunun gözler önüne serildiğini savundu. Öte yandan Hamas da BM’nin işgal altındaki Batı Şeria’da faaliyet gösteren İsrail merkezli firmaların listesini yayımlamasını, bu ülkeyi izole etme yolunda atılmış doğru bir adım olarak nitelendirdi.

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