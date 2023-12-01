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İşgalci İsrail Mescid-i Aksa'ya girişleri yine engelledi: Namaz kılan Müslümanlara saldırdılar

İşgalci İsrail'in 'polis' kılıklı eşkıyaları, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'da Filistinlilere getirdiği Cuma namazı kısıtlamaları bugün de devam etti. Bölge halkına göz yaşartıcı gazla saldırdılar.

15:47 - 1/12/2023 Cuma
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Kudüs

Kudüs

İşgalci İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarında insanlık dramına yol açan görüntüler ortaya çıkıyor.


Sivilleri hedef alan İsrail, gece-gündüz demeden saldırılarını sürdürüyor.


Ateşkes çağrılarının ardından insani ara verildi. Kararın sona ermesiyle İsrail güçleri, saldırılarına kaldığı yerden devam ediyor.


Aksa'ya girişler engellendi


Bugün de İsrail katliamının gölgesindeki 8'inci cuma. Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesindeki sokakları demir bariyerlerle kapatan İsrail güçleri, sabah saatlerinden itibaren Filistinli gençlerin hatta zaman zaman yaşlı Filistinlilerin de Aksa'ya girişine izin vermedi.



Çok sayıda Filistinli geri gönderildi


Cuma günleri normalde 100 ila 150 bin kişinin saf tuttuğu Mescid-i Aksa'da 7 Ekim'den bu yana 7 haftadır karşılaşılan durum tekrarlandı ve İsrail'in engellemesi nedeniyle sadece 3 bin 500 kadar Müslüman burada namaz kılabildi.


İsrail güçleri, Eski Şehir bölgesinde demir bariyerlerle kurduğu kontrol noktalarında kimlik denetimi yaptı ve çok sayıda Filistinliyi geri gönderdi.


İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'ya girmek isteyen Filistinli gençlere zaman zaman müdahale ederek onları tartakladı.


Cuma namazı için Aksa'ya alınmayan Filistinliler, namazlarını Harem-i Şerif çevresinde kıldı.



Göz yaşartıcı gazla saldırdılar


Yüzlerce Filistinli, Mescid-i Aksa'yı karşıdan gören Ra's el-Amud Mahallesi'ndeki camide ve caminin çevresindeki kaldırımlarda saf tuttu.


İsrail güçleri, namazı Mescid-i Aksa yakınındaki Vadi el-Cevz Mahallesi'nde kılmak isteyen Filistinli gençlere ise göz yaşartıcı gazın yanı sıra TOMA'dan sıkılan pis kokulu sularla müdahale etti.




#Mescid-i Aksa
#Kudüs
#İsrail
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