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Dünya

Gazze Kasabı Netanyahu Gazze Şeridi'ne yeniden saldırı için Hamas'ı suçladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın "mutabakata uygun biçimde bugün tüm kadın esirleri bırakmadığını ve İsrail'e doğru roket fırlattığını" savunarak abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yeniden saldırıya başladıklarını duyurdu.

09:34 - 1/12/2023 vendredi
Güncelleme: 10:08 - 1/12/2023 vendredi
AA
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu.

Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, Gazze'ye yeniden başlatılan saldırılarla ilgili Hamas suçlandı.


Hamas'ın taraflar arasındaki mutabakata uygun biçimde İsrailli kadın esirleri bırakmadığı, İsrail'e doğru roket fırlattığı kaydedilen açıklamada, Netanyahu'nun şu ifadelerine yer verildi:


"Savaşmaya dönerek İsrail hükümetinin savaşın amaçlarına bağlı kaldığını vurgulayacağız. Amaçlar, İsrailli esirlerin serbest kalması, Hamas'ı ortadan kaldırmak, Gazze'nin İsrail'e yeniden tehdit oluşturmamasını sağlamak."

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlamasının ardından hayatını kaybedenler ve yaralılar Deyr el-Belah'ta bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlamasının ardından hayatını kaybedenler ve yaralılar Deyr el-Belah'ta bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlamasının ardından hayatını kaybedenler ve yaralılar Deyr el-Belah'ta bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlamasının ardından hayatını kaybedenler ve yaralılar Deyr el-Belah'ta bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlamasının ardından hayatını kaybedenler ve yaralılar Deyr el-Belah'ta bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlamasının ardından hayatını kaybedenler ve yaralılar Deyr el-Belah'ta bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.
#İsrail
#Gazze
#Filistin
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