Gazze Kasabı Netanyahu Gazze Şeridi'ne yeniden saldırı için Hamas'ı suçladı

Eli kanlı işgalci İsrail ordusu ile Hamas arasında Gazze Şeridi'nde bir haftadır devam eden "insani ara" sona erdi. Ateşkesin sona ermesiyle birlikte İsrail ordusunun saldırılara yeniden başladığı bildirildi. Öte yandan Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "insani aranın" sona ermesiyle İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin üzerinde uçmaya başladığı kaydedildi. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.