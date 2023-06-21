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İşgalci İsrail'in Cenin saldırısında yaralanan 15 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin kentine düzenlediği baskında yaralanan 15 yaşında bir kız çocuğu daha hayatını kaybetti. Saldırıda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 7’ye yükseldi.

09:38 . 21/06/2023 Çarşamba
AA
İşgalci İsrail güçlerince katledilen Filistinlilerin sayısı ikisi çocuk, 7'ye yükseldi.

İşgalci İsrail güçlerince katledilen Filistinlilerin sayısı ikisi çocuk, 7'ye yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre,
İsrail askerlerinin 19 Haziran’da Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin’e düzenlediği saldırıda ağır yaralanan 15 yaşındaki Sedil Nagnagiyye yaşamını yitirdi.
Böylece Cenin saldırısında İsrail güçlerince öldürülen Filistinlilerin sayısı ikisi çocuk, 7'ye çıktı.

İsrail ordusunun, pazartesi günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Apache" tipi helikopter de kullanarak düzenlediği saldırılarda biri çocuk, 6 Filistinli yaşamını yitirmiş, en az 66 Filistinli yaralanmıştı. Çıkan çatışmalarda 7 İsrail askeri de yaralanmıştı.

İsrail'in, Batı Şeria’daki kanlı baskınları ve abluka altındaki Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırıları ile yılbaşından bu yana öldürdüğü Filistinli sayısı 174’e yükseldi.


#Batı Şeria
#Cenin
#İsrail
#Filistin
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