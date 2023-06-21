İşgalci İsrail'in Cenin saldırısında yaralanan 15 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

İşgalci İsrail güçlerince katledilen Filistinlilerin sayısı ikisi çocuk, 7'ye yükseldi.
İsrail ordusunun, pazartesi günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Apache" tipi helikopter de kullanarak düzenlediği saldırılarda biri çocuk, 6 Filistinli yaşamını yitirmiş, en az 66 Filistinli yaralanmıştı. Çıkan çatışmalarda 7 İsrail askeri de yaralanmıştı.
İsrail'in, Batı Şeria’daki kanlı baskınları ve abluka altındaki Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırıları ile yılbaşından bu yana öldürdüğü Filistinli sayısı 174’e yükseldi.