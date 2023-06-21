İşgalci İsrail'in Cenin saldırısında yaralanan 15 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre,

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre,

İsrail ordusunun, pazartesi günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Apache" tipi helikopter de kullanarak düzenlediği saldırılarda biri çocuk, 6 Filistinli yaşamını yitirmiş, en az 66 Filistinli yaralanmıştı. Çıkan çatışmalarda 7 İsrail askeri de yaralanmıştı.