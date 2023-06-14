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Dünya

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da bir beldeyi ablukaya aldı

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine bağlı Ya'bad beldesini kuşatma altına aldı.

13:01 . 14/06/2023 Çarşamba
AA
İşgalci İsrail askerleri (Foto: Arşiv)

İşgalci İsrail askerleri (Foto: Arşiv)

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Ya'bad beldesinin giriş çıkışlarını askeri araç ve topraktan bariyerlerle kapattı. Askerler, araçların ve vatandaşların beldeye giriş çıkışlarını tümüyle engelledi.

Ya'bad beldesi sakinlerinden Raid Ebubekir, İsrail askerlerinin dün geceden beri ablukaya aldığı beldede bazı evlere baskın düzenleyerek arama yaptığını belirtti.

Evlere baskın yapan askerler ile belde sakini Filistinliler arasında gerilim yaşandığını aktaran Ebubekir, belde sakinlerinin dolaşımının engellendiğini dile getirdi.

İsrail'in resmi yayın kuruluşu KAN'nın haberinde, dün işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kenti yakınlarında yer alan Reyhan Askeri Kontrol Noktası'na açılan ateş sonucu 5 İsraillinin yaralandığı, saldırganın olay yerinden kaçmayı başardığı bildirilmişti.

Saldırının gerçekleştiği Reyhan Askeri Kontrol Noktası, İsrail askerleri tarafından kuşatılan Ya'bad beldesinin yakınlarında yer alıyor.

#Batı şeria
#İsrail
#Filistin
#Ya'bad
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