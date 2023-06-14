İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da bir beldeyi ablukaya aldı

İşgalci İsrail işgal güçleri Filistinli esir İslam el-Ferruh’un evini yıkmak için Batı Şeria’nın Ramallah kentine baskın düzenledi. Ev yıkımına engel olmak isteyen Filistinliler ile İsrail askerleri arasında gece boyu devam eden çatışmaların ardından, İsrail askerleri eve bomba yerleştirerek sabaha karşı havaya uçurdu. Patlamanın ardından askeri araçlar bölgeden ayrıldı.